我国推进慢阻肺病高危人群专项筛查

新华社北京7月30日电（记者沐铁城）慢阻肺病高危人群早期筛查与综合干预项目2023年度全国启动与培训会7月30日在北京召开。作为项目的负责人，中国工程院副院长王辰院士介绍，慢阻肺病对人民健康存在重大危害，全社会应提高对慢阻肺病的知晓率。相较其他慢病，慢阻肺病在“促防诊控治康”方面短板更为突出，因此国家拿出专项经费进行支持，这是在呼吸疾病领域首次设立的高危人群专项筛查。

据悉，本次会议由国家卫生健康委医疗应急司指导，中日友好医院、国家呼吸医学中心主办。来自31个省区市及新疆生产建设兵团（不含港澳台）的项目办负责人及项目参与单位代表约150人参加了会议。会议同时面向全国各地的项目参与单位及工作人员直播。

2021年，财政部、国家卫生健康委首次将“慢阻肺病高危人群早期筛查与综合干预项目”新增为慢性非传染性疾病防治项目的工作任务之一。这是国家首次在慢性呼吸疾病的筛查和干预领域投入重大经费支持，具有公共卫生和社会意义。

受国家卫生健康委委托，中日友好医院承担国家级项目管理办公室职责，负责推动项目总体实施。两年多来，中日友好医院与全国31个省区市及新疆生产建设兵团（不含港澳台）的项目办共同推动项目有效开展，在160个项目区县，累计开展问卷筛查120.61万人，并对筛出的慢阻肺病高危人群逐步开展干预随访，项目在各地落地生根，有效推动项目区县慢阻肺病防治能力提升。

中日友好医院院长周军介绍，中日友好医院作为国家呼吸医学中心，围绕慢阻肺病“促防诊控治康”开展大量工作，在国家卫生健康委、财政部等支持下，先后牵头开展“幸福呼吸”项目、国债项目、高危筛查项目，累计覆盖全国近3亿人口。经过多年努力，三大项目中最为“年轻”的高危筛查项目在慢阻肺病早期筛查与综合干预方面已初见成效。

国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，项目切实提高了群众慢阻肺病知晓率，促进慢阻肺病早发现、早诊断、早治疗，已成为惠及全民的重要工程。同时希望项目参与单位能瞄准目标，规划明确，不断深入研究，提升各级医疗卫生机构慢阻肺病早期筛查和综合干预能力，确保项目有序开展，高质量地完成项目任务目标。