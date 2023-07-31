集中供养更安心 社工服务送上门

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主题教育开展以来，西藏自治区在增进民生福祉上出实招、见实效，特殊困难老人集中供养政策得到更扎实的推进。以那曲市为例，提高补助标准、社工定期上门、开展职业培训……随着服务机制的日益完善，养老服务水平在不断提高。

楚吉今年已经96岁了。在西藏自治区那曲市聂荣县特殊困难人员集中供养中心，楚吉老人拄着拐杖也只能走得颤颤巍巍。拉着记者的手，她聊起了家常，漫长的岁月模糊了她的很多人生记忆，但还没有磨灭她对当下生活的感受。

“这里的日子好啊！”她不住感慨。哪怕是夏日，海拔4700米的小城聂荣最低温度依旧在0摄氏度左右徘徊，而楚吉坐在阳光暖棚里，背后是几株青翠的树苗，和其他老人不时谈笑，日子惬意。

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，西藏着力在为民服务上下功夫，积极履行基本民生保障、基层社会治理和基本社会服务等职责，在增进民生福祉上出实招、见实效。“一老一小”工程扎实推进，建立政府主导、部门协同、社会共同参与的探访关爱服务机制，确保年龄超过60岁、没有子女、收入标准低于低保水平等条件的特殊困难老年人月探访率达100%，养老服务水平显著提升。

记者走进西藏那曲，无数像楚吉一样的特困老人生活得到改善。受益于西藏自治区推行的集中供养政策，他们的暮年得到更加体面和舒适的保障。

没有子女集中供养

社工服务上门照护

楚吉没有儿女，也没有家人，家境并不宽裕，自己因年龄增长开始逐渐丧失劳动能力。

聂荣县民政局工作人员通过基层政府联系到她——“根据您的情况，有机会进入聂荣县的集中供养中心。”

“那是什么？”楚吉困惑。

“您可以理解为养老院，免费的。”工作人员告诉楚吉。

在那曲，像楚吉这样的老人虽然总量不多，但他们的生活保障却始终是政府的牵挂。这些特困老人将获得民政部门特殊的关照，如果有意愿参加集中供养，他们将像楚吉一样进入特困人员集中供养中心安度晚年，如果没有集中供养意愿，则有社工上门进行照料。

“从我们的角度，当然是在集中供养中心有更好的照料条件。但是有些老人还是希望在家里，那我们就定期安排社工上门服务。”那曲市民政局相关负责人介绍，“截至6月底，那曲现有养老服务场所13家，集中供养特困老人1042人，分散供养特困老人757人。”

服务在家的老人，是那曲市聂荣县聂荣镇社工站工作人员嘎增的工作之一。每个月，她都要去辖区内的特困老人家中提供社工服务，包括但不限于简单的家务、照料和一些诸如反诈骗的政策宣讲。

雪枫是居住在嘎增所在的聂荣镇的一名老人。前些年，他的孩子去世，经聂荣镇民政工作人员认定，雪枫两口子成为分散供养的特困老人，由嘎增等社工定期上门提供社工服务。

这天，嘎增和同事们拎着给雪枫老人准备的米面油，来到了他们家里。她和同事一起，帮助老人把家里做了一遍清洁打扫，并为老人把衣服做了简单的清洗。

“每次做完这些，我们都要和老人坐下来聊会天。聊着聊着，很多老人的表情从开始的木讷紧张，到笑容满面，这是我最有工作获得感的瞬间。”嘎增说。

据介绍，今年，那曲市特困人员集中供养和城市分散供养补助标准由每人每年14461元提高到14778元，农村分散供养特困人员基本生活补助标准由每人每年7740元提高到8010元。

用心考虑老人需求

不断完善服务机制

记者在聂荣县特困人员集中供养中心见到了一位名为“布”的老人，他今年已经73岁了，是那曲市第一批享受集中供养政策的老人，曾经，布的家里还有一些草场和牛羊，膝下没有儿女，生活虽然窘迫，但他和老伴依旧勉强维持。

“随着年龄逐渐大了，牛羊都让乡亲们帮忙牧养，但平时生活中照顾自己变得有些困难。”布感慨道。

那是2015年，那曲市刚刚推行特困人员集中供养，当乡政府告诉布相关政策，他并没有立马选择搬进来，而是有些犹豫——“集中供养，别过得都是苦日子吧？”

他反复询问民政局的工作人员，打听各种细节。最终，他终于被说服，成为第一批入住集中供养中心的老人。

刚开始也并非一切顺利——供养中心初步成立，很多机制也在探索，就医、吃饭、组织老年人活动，对这些大多刚刚从事这一工作的民政工作者来说都显得生涩。但是，布也从中看到了他们的真诚，这是没有儿女的他不曾受到过的细心照料。随着集中供养中心运转时间变长，各项工作开始走上正轨，他的生活也变得越来越舒适。

每天，他都要在居住房子的阳光棚里走走逛逛，和邻居的老人们交流聊天；天气好时，他和一起进入供养中心的老伴坐在长椅上晒晒太阳。到了吃饭的时间，工作人员会按时送来简单但卫生的饭菜，并在餐后帮他们收拾妥当……

白雄乡的老人扎西（化名）正是受到了布等人的影响才选择进入集中供养中心。放了一辈子牛羊，他老来没有依靠，民政人员上门向他讲解集中供养政策，扎西本来很是不愿意。“放牧多好啊，和牛羊为伴。况且，进了养老院还不知道过啥日子呢！”他心想。

但他也有远房亲戚在集中供养中心。听了像布这样的老人描述自己的经历，他也忍不住动了心。最近，当民政人员到了他家，扎西扭扭捏捏地问起供养中心的事，并拐弯抹角地询问自己是不是符合政策，何时才能入住。

“很多时候，我们最重要的工作就是琢磨老人的需求。比如，老人们最爱热闹，我们聂荣县每次举办赛马节，工作人员都要5点起来赶去活动现场，帮老人搭建观看比赛的帐篷。然后在比赛前接老人过去。”聂荣县民政局局长次旺拉姆从2015年就开始从事相关工作，“真心换真情，老人们虽然很多感知退步了，但是对我们的关心的感知却敏锐，只要我们足够用心，他们就能感受到。”

技能培训常开展

提高照护专业性

然而，最早开始推广特困人员供养时，次旺拉姆也遇到过很多困难——不少群众不理解，陌生人照顾自己，能行吗？

担心并非没有原因。早年间，特困老人的照料没有专门经费支持，没有专业护理人员，只是依靠基层干部兼职为老人提供保障。“切实提高人员的专业性，让老百姓感受到更专业的照料，这是我们做好这项工作最重要的要求。”次旺拉姆说。

朗杰白觉是聂荣县特困人员集中供养中心的一名护士。作为一名护理专业毕业的学生，他在这里从事老人的照料已经3年了。

“在这里，不少老人都患有慢性疾病，我们的职责就是当好基层的卫生卫士，为老人健康把好第一道关。”他说。

走走转转，朗杰白觉和供养中心里的老人们都十分熟络，对老人们的身体情况也很了解。有些人身患慢性疾病，朗杰白觉需要提醒老人们按时吃药；有些人一些身体指标不正常，他则要提醒老人饮食、生活里各种注意事项……

面对这些琐碎的工作，朗杰白觉甘之如饴。刚工作时，他一度嘀咕——“我一个学医的，咋来干养老了呢？”但随着工作时间的增长，他渐渐对自己的工作有了认同感——“能有机会为家乡的这些老人服务，让他们能安度晚年，这也是专业技能回报家乡的重要途径。”

为老人提供专业服务，是嘎增工作中重要的一部分。刚进入这行时，她满怀热情——“我就是来为老人们服务的。”

但是，刚一工作，工作内容就给她泼了一盆冷水。嘎增还记得，刚进老人的家中，她想给老人说明来意，结果说了多次，老人依旧不理解。她仔细观察，才发现老人耳朵出了一些问题，听力不佳。她凑在老人耳边，又向老人说了几遍，老人才慢慢理解了她的来意。

这让嘎增意识到，养老工作仅仅依靠一腔热情是不够的。工作之余，她经常阅读相关书籍，学习如何同老年人相处。每次服务回来，她都会认真复盘与老人交流的过程，期待在下一次服务时能给老人带来更好的服务体验。

据介绍，那曲市近年来加快推进护理型养老床位，持续推动护理型床位发展。此外，那曲市民政部门还委托专业学校对那曲市内社工开展职业技能培训，动员社工参加护理职业技能比赛，切实提高护理的职业性和专业度。

《 人民日报 》（ 2023年07月31日 12 版）