这三种夏季常吃的水果，吃不对会有危险！

夏季的时令水果有很多，吃水果不仅可以解暑，还能补充身体所需的营养物质，每天吃点水果对身体有益。不过即使是夏季正当季的水果，因为其性状和营养特点不同，吃起来也有不同的注意事项。

荔枝：

除了上火，最大健康威胁是“荔枝病”

荔枝虽然美味，但不可多吃，荔枝含糖量高，吃多了可能会有口舌生疮、牙痛“上火”症状。

吃荔枝最大的健康威胁是“荔枝病”。荔枝病简单说是一种“低血糖症”，常发生在大量进食或者空腹进食荔枝后。这是因为，别看荔枝含糖量高，但它还含有一些有毒物质，如次甘氨酸A（降血糖素A）和亚甲基环丙基甘氨酸，这些有毒的物质在没有成熟的荔枝中含量更多，这些物质在体内会干扰人体生成葡萄糖的能力，导致急性低血糖。

在食用量上，一般来说，没有血糖问题的成年人，建议一天吃荔枝的量别超过10个；孩子再减少三分之一，每天吃的量不超过6个比较合适。糖尿病患者尽量不吃荔枝。

杨桃：

肾病患者、婴幼儿最好不要食用

杨桃含有丰富的维生素C和钾，口感酸甜可口，形状特别，很多人喜欢吃杨桃。然而，杨桃吃不对可产生致命危险。

前段时间，厦门一家医院连续收治了两名杨桃中毒的患者，其中一名患者只吃了半个杨桃就昏迷、休克了一周。

杨桃中含有一些有神经毒性的物质，健康人可以将之代谢排出，但肾病患者可能无法及时排出，从而出现中毒现象。轻者可致呃逆、恶心、呕吐、腹痛、肢体麻木、感觉异常，重者可致意识障碍、低血压、休克乃至死亡。

所以，肾病患者或曾有过肾病病史的人，最好不要吃杨桃或杨桃制品。婴幼儿、对杨桃过敏者也不要食用杨桃。一般健康人群，每天吃一个杨桃是可以的。未成熟的杨桃草酸含量高，要选成熟的杨桃。

桃子：

水果中最易引发过敏的“杀手”

虽然各种水果都可能引起人们的过敏反应，不过，北京协和医院曾做过一项调查，整理了15年时间里接诊的逾千例过敏性休克患者的数据，发现水果里面，桃子是最易引发过敏的第一杀手。

有些人从小对桃子过敏，但也有少数人以前吃桃子没事，长大了到某一天开始对桃子不耐受了。对于确定对桃子过敏的人群，建议不要再吃桃子了。

对于健康人，稳妥来讲，吃桃子也建议把桃子皮去掉吧，因为桃子的皮比果肉更容易引起过敏反应，这样可以降低一些发生过敏的风险。当然，桃子肉也可能会引起过敏，即便去皮了也不能掉以轻心。如果吃完之后有过敏反应，建议尽快去医院。

文/于康（北京协和医院临床营养科 教授）