让百姓“看上好中医”，这里的“星级”中医馆火了

暑期的古城苏州，哪里人气最旺？除了景区，恐怕要数中医馆：装饰古朴的诊室内外，前来艾灸、拔罐、贴敷的老老少少络绎不绝，“热度”丝毫不输外面的天气。

中医馆，其实就是在社区卫生服务中心和乡镇卫生院里，将中医临床科室集中、相对独立设置形成的中医综合服务区。记者近日采访发现，在中医药文化氛围浓厚的苏州，老百姓平时有个头疼脑热，喜欢到家附近的“星级”中医馆来看。

在苏州市吴中区城区社区卫生服务中心，医生在为患者进行“耳穴埋籽”治疗。新华社记者田晓航 摄

走进苏州市吴江区黎里中心卫生院中医科，墙上“五级中医馆”的牌匾赫然映入眼帘。虽是乡镇卫生院，这里却备有651种中药饮片、28种中医诊疗设备，拥有19名中医类别执业医师，还有苏州市中医院的4名外聘专家定期坐诊。

“现在这个季节，有时一天能开出100多个方子。”黎里中心卫生院副院长、副主任中医师顾娟红介绍，2022年这里的中医诊疗量达到近10万人次，占全院总诊疗量的一半以上，中医处方数占总处方数的近三分之一；今年上半年中医诊疗人次同比增加21.4%，服务人群范围进一步扩大。

小小卫生院，缘何吸引众多患者前来看中医？

曾被三叉神经痛折磨数月、求医问药效果不佳的张女士告诉记者，正是在黎里中心卫生院中医馆，副院长、骨伤科主任中医师金晓东为她针刺治疗两周后，疼痛得到明显缓解，如今她已彻底痊愈。这一求医过程让张女士深感中医药博大精深，更让她相信，在基层中医馆一样可以获得优质的中医药服务。

中医对亚健康的调理和对常见病、慢性病的治疗，往往具有独特优势。注重人才培养，打造优势专科，基层中医馆甚至可以“搞定”部分疑难病症。

患者在苏州市吴江区同里镇卫生院中医馆等待拿药。新华社记者田晓航 摄

黄阿婆今年68岁，三年前因为腰椎间盘突出严重，生活无法自理，吃饭、上厕所都需要家人帮忙，医生告知：手术治疗是唯一出路。

2021年春天，担心手术风险的黄阿婆在家人搀扶下，抱着试试看的心态，来到苏州市吴江区同里镇卫生院中医馆。让她没想到的是，经过一个多月的服用中药、针灸理疗等系统治疗，她竟可以自行下床走动、独立进餐，经过4个月的调理后生活完全能够自理。

“我现在基本可以独立生活，还能做一些家务，晚饭后散步能走五六千步呢。”黄阿婆说，正值三伏，这次她又来中医馆做温针灸，调理身体。

同里镇卫生院骨伤康复科副主任中医师徐晓春告诉记者，同里镇卫生院中医馆外聘苏州市名中医专家16名，以“一对一”师带徒培养模式，传承和发展吴门医派文化，提升了医疗服务同质化水平。

苏州市高新区横塘街道社区卫生服务中心针灸康复科副主任医师刘祥法（左）在为患者治疗。（苏州市高新区横塘街道社区卫生服务中心供图）

在苏州市高新区横塘街道社区卫生服务中心，针灸康复科副主任中医师刘祥法运用“宫氏脑针”，帮助脑瘫、截瘫、重症肌无力等疑难病患者恢复功能，给患者带去希望；在苏州市吴中区越溪街道社区卫生服务中心，中医馆开展中医矮小生长贴、儿童哮喘三伏贴项目，帮助儿童提高生长发育水平、获得健康……

除了黎里中心卫生院中医馆和同里镇卫生院中医馆这样的五级中医馆以外，苏州还有很多“星级”中医馆在开展传统服务基础上，以中医优势病种为主，确立自身特色中医诊疗理念，打造各自的“金字招牌”。

近年来，我国持续加强基层中医馆建设，提升基层中医药服务能力，努力满足群众多样化就医需求，全国已建成基层中医馆4万余家。“十四五”时期，各地积极探索创新，推动基层中医馆从“有”向“优”迈进。

2021年，江苏省创新基层医疗卫生机构中医馆建设管理模式，将社区卫生服务中心、乡镇卫生院中医综合服务区（中医馆）服务能力等级建设和评价分为三级、四级和五级3个标准，分级评价打造优质中医馆，目前已拥有三级中医馆737个、四级中医馆276个、五级中医馆96个。

此举带动了基层中医药服务质量的提升。据介绍，江苏省平均每个中医馆能够规范提供10类26项中医药适宜技术、中医处方比例达到37%、中医年诊疗量达到4.6万人次。

老百姓的口口相传让优质的基层中医馆声名远扬，如今，苏州的“星级”中医馆已经不是本地居民的“专属福利”。随着长三角地区异地就医门诊费用直接结算政策实施，许多上海和浙江的患者也慕名而来。

“传统中医药有很多值得发掘的宝藏，在基层大有可为。”金晓东说，基层中医药人员应该不断努力学习、弘扬传统中医药，让中医馆为群众带去更多优质的中医药服务。