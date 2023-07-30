我国已确定125个国家区域医疗中心建设项目

截至目前，我国已确定五批125个国家区域医疗中心建设项目，覆盖所有医疗资源薄弱省份。同时，全国组建1.5万个各种形式的医联体，远程医疗覆盖所有地级市。

记者29日在2023全国深化医改经验推广会暨中国卫生发展会议上了解到上述消息。

推动“大病重病在本省就能解决，一般的病在市县解决，头疼脑热在乡镇、村里解决”，是深化医改的一项重要目标。近年来，国家卫生健康委会同有关部门不断完善医疗卫生服务体系，增加优质医疗资源，分层分级提高医疗卫生服务能力。

统计数据显示，2022年，全国87.71%的县级医院达到医疗服务能力基本标准。截至2022年底，全国累计达到服务能力标准的乡镇卫生院和社区卫生服务中心超过3万家。

国家卫生健康委副主任李斌表示，要促进医保、医疗、医药协同发展和治理，深化以公益性为导向的公立医院改革，推进公立医院高质量发展，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，发展壮大医疗卫生队伍，创新医防协同、医防融合机制，坚持中西医并重，进一步完善医疗卫生服务体系，为群众提供优质高效的医疗卫生服务。

不久前，经国务院同意，国家卫生健康委等六部门联合印发《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》，对持续深化医改作出进一步安排。

国家卫生健康委体制改革司一级巡视员朱洪彪表示，深化医改要立足中国式现代化建设的全局，结合健康中国、新时代人口发展、积极应对人口老龄化等国家战略进行统筹谋划和推进，接下来要把任务一项一项抓实，不断增强人民群众的获得感。