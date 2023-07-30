北京市基本实现“15分钟医疗服务圈”

市民对话一把手

都说家门口的社区卫生服务中心、社区卫生服务站是老百姓的“健康守门人”，针对如何加强社区卫生服务机构管理、保障居民社区用药这一话题，7月28日，北京市卫健委主任刘俊彩做客“市民对话一把手·提案办理面对面”节目。据她透露，今年上半年，本市社区卫生服务机构门诊就诊人次比去年同期增长36%，比2019年同期增长两成，呈现三级医院门诊患者向基层分流的良好态势。目前，全市社区卫生服务中心在工作日均提供全科门诊延时服务。

近年来，本市老百姓看病就医越来越方便。刘俊彩表示，为了吸引老百姓到社区看病，北京采取了“一上、一下”这两个措施，即把服务提上去，把费用降下来。如何把服务提上去？刘俊彩表示，在硬件建设方面，本市出台了新的社区卫生服务机构的建设标准和服务规范，改善就医环境，有些中心配备了CT、胃镜等检查设备，有的社区则推出了专病特色诊室、创口造口护理门诊等等。在软件服务上，全部实行“先诊疗后结算”，简化了就医流程，还为签约的慢性病患者提供“长处方”服务。

为了让费用降下来，刘俊彩举例，目前本市基层医疗卫生机构已基本纳入医保定点范围，社区卫生门诊医事服务费个人自付部分仅1元，60岁以上老年人则免费。“社区医保报销起付线更低，报销比例更高：城乡居民医保起付线是100元，远低于大医院的550元；城镇职工医保报销达90%，远高于大医院门诊的70%以上。”

根据最新数据，2023年上半年，本市基层医疗卫生服务机构诊疗人次与2019年同期相比提高了20%，基层医疗卫生服务的吸引力在慢慢增加。

刘俊彩介绍，本市还积极建设社区专病特色科室，目前53个社区设立了65个专病特色科室，力争到2025年完成300个社区专病特色科室建设，确保每一个社区卫生服务中心至少一个；95家医疗机构设置了安宁疗护科，开放床位650张，力争到2025年，安宁疗护床位不少于1800张，社区卫生服务机构能够普遍提供安宁疗护服务；试点开展老年护理中心建设，为失能（失智）老人或大医院急性期治疗结束、病情还未恢复的老人提供医疗照护、基础康复等服务，已转型建成老年护理中心21家。

今年起，本市根据居民意见对社区卫生服务中心的服务时段进行了优化调整：延长工作日的全科门诊服务时长，保障周末全科门诊开诊时间，公布开诊时间信息。目前全市社区卫生服务中心在工作日均提供全科门诊延时服务。其中，城区的社区卫生服务中心工作日全科门诊一般延时服务到20时，周末正常开诊；郊区社区卫生服务中心如果设置了120急救站，周一至周日24小时提供服务。居民可以通过首都之窗和北京市医疗卫生服务管理指导中心公众号查询各社区开诊时间。

此外，本市基层医疗卫生机构还围绕群众全生命周期的健康需求，为居民提供基本公共卫生服务和健康管理。目前，本市基本公共卫生项目达28项。有针对老年人的，如每年为65岁以上老年人免费体检，为失能失智老年人筛查等；有针对儿童的，如新生儿疾病筛查、儿童预防接种、口腔涂氟和窝沟封闭等。

刘俊彩介绍，近两年本市新建改建了39家社区卫生服务中心，全市共有2111个社区卫生服务中心（站），已基本实现“15分钟医疗卫生服务圈”。