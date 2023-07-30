 伊利：探索更多消费场景 加快实现“让世界共享健康”

7月27日，伊刻活泉现泡茶新品上市发布会在内蒙古自治区兴安盟阿尔山市举办，内蒙古自治区、兴安盟、阿尔山市党委政府相关领导与伊利集团董事长兼总裁潘刚，副总裁徐克等共同见证中国首款旋盖式现泡茶——伊刻活泉现泡茶上市。会上，内蒙古自治区领导对伊刻活泉现泡茶新品表达了高度肯定。

随着国民健康意识提升，茶饮行业逐步向“无糖时代”升级，无糖茶饮品备受消费者青睐。数据显示，无糖茶饮料已经显露高速增长趋势，预计到2025年市场规模将突破百亿大关。但从即饮茶市场整体规模来看，无糖茶饮料份额尚少。未来如何走向大众化？从产品口感到消费者信任度，都给业内品牌带来了不小的挑战。在此势头下，伊利集团加码无糖茶饮料赛道，无疑将带动消费市场的“增量”与“升级”。

受制作工艺限制，此前市面上的茶饮料在存放过程中，茶汤会逐渐氧化变色，茶香减弱，爽口程度也随之下降。这直接导致追求美味和品质的消费者，尤其是年轻群体对无糖茶饮料的尝鲜和复购意愿不高，逐渐成为品牌乃至行业发展的难题。

秉持着以消费者为中心的理念，伊利集团旗下品牌伊刻活泉敏锐洞察无糖茶饮料苦涩口感、保鲜添加剂等问题，将深厚的研发技术底蕴与阿尔山天然矿泉水资源优势相结合，创新研发“锁鲜盖技术”，推出“伊刻活泉现泡茶”，以“好水泡好茶，新鲜就要现泡”的健康理念开辟现泡茶新赛道，为注重健康生活的消费者提供美味、便捷、高品质的健康茶饮。

长期以来，伊利集团深入实施创新驱动发展战略，在“不创新，无未来”理念引领下，建立了覆盖上中下游产业链的创新体系，持续推动全链技术创新和科技成果转化。凭借集团积累多年的技术实力，伊刻活泉现泡茶茶水分离式锁鲜盖技术，封存冻干茶粉，实现3秒即溶现泡现喝，20道匠心工艺，风味无损还原现泡茶的本味，突破性解决行业技术瓶颈。

值得一提的是，伊利集团始终坚持商业价值和社会价值并重，践行“社会价值领先”的目标，积极发挥引领示范作用，致力于带动上下游产业链协同发展，为行业的可持续发展提供参考和借鉴。

在打造伊刻活泉现泡茶的过程中，伊利集团积极与地方政府合作，选择阿尔山建厂，利用资源优势深入地方进行产业帮扶，为地方创造更多就业机会，引领全产业链协同发展，为推动地方经济发展贡献力量。同时伊利坚守可持续发展理念，不断加强水源地保护和生态环境的保护举措，彰显行业领先品牌的责任与担当。

伊利集团开辟的现泡茶新品类让无糖茶饮料更加契合茶饮爱好者的期待，未来也将逐步走向泛需求。如何探索出更多消费场景，或是市场面临的下一个挑战。伊利集团将持续坚守初心，以责任为桨,以创新为帆，助力产业经济高质量发展，加快实现“让世界共享健康”的梦想。