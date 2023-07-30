激发青少年的好奇心（教育时评）

近日，在首届国际基础科学大会上，笔者听到多位菲尔兹奖得主分享成长经历。

“少年时期，我就被数学之美深深吸引”“阅读数学家的传记，曾让我十分振奋”“14岁那年，我已立志成为一名数学家”……数学家们的经历各有不同，但共同之处是，在接触数学后，他们对这一基础学科产生了强烈的好奇心与真挚的热爱。

科学研究特别是基础研究的出发点，往往是科学家探究自然奥秘的好奇心。许多科学工作者在回顾自己的成长历程时都曾表示，好奇心是自己进入科学世界的起点，也是终身探索、成就事业的动力源。

醉心野外科考的地质学家、中国科学院院士袁道先曾回忆，自己儿时喜欢观察各类植物，凤仙花的种子、山野上的杜鹃花，引发他对大自然最初的热爱与思考。我国载人航天工程总设计师、中国工程院院士周建平，至今记得13岁时仰望天空、找寻“东方红一号”卫星的经历，浩瀚星空点亮了他的科学梦想。

科学家们的经历启发我们，对科学兴趣的引导和培养要从娃娃抓起，注重激发青少年好奇心、想象力、探求欲，从小培养他们的科学思维、探索未知的兴趣和创新意识。

激发青少年的好奇心，一个重要环节是鼓励他们多提问题、善于提问题。爱因斯坦曾说过，提出一个问题往往比解决一个问题更重要。目前，在一些学校的教学中，学生仍需完成大量习题、掌握各种题目的解法。事实上，培养解题能力固然重要，但发现问题、提出问题的能力才是创新的源泉。这就要求教师在教学中找到二者的平衡，既重视夯实学生的知识基础，也注重激发学生探索未知的兴趣。

具体而言，在科学课上，要鼓励探究实践，让学生在真实情境中像科学家一样思考，主动发现问题、大胆提出设想；要积极探索项目式、跨学科学习，用新鲜的知识和教学方法激发学生的求知欲；要提升作业设计水平，鼓励学生在课后持续思考、主动探索。

好奇心需要被激发，也需要被呵护。有学者观察发现，小孩子最喜欢问问题、最有好奇心，而随着年级升高，不少学生需要老师点名才愿意发言。事实证明，如果没有宽松的环境和适合的土壤，好奇心如流星般易逝。

教育家陶行知曾讲过一个故事：一个朋友的太太，因为小孩子把新买的表拆坏了，大怒之下对孩子进行了惩罚。陶行知建议，家长可以带着孩子把表送到修表铺，让孩子看修表匠如何修理，这样既满足孩子的好奇心，还能让孩子学到知识。对于好奇心，需要理性对待、科学引导。

今天，营造有利于好奇心生长的环境和土壤，还需多方共同努力：例如，继续深入推进考试内容改革，减少机械刷题，给好奇心更多空间；继续减轻过重作业负担和校外培训负担，让孩子们从容自信地在感兴趣的领域发展特长；创新机制，为基础学科拔尖创新人才提供更多自主学习和研究的机会，给好奇心更多养料；用好社会大课堂，丰富科学教育资源，让好奇心有更多落脚点。

国际基础科学大会期间，一个场景让人印象深刻：在青少年专场活动中，几名中学生自信地走上讲台，展示自己的科研小课题，并向在场科学家提出感兴趣的问题。场上场下一问一答，几代科学人热烈交流。此情此景，让人感受到的，不仅仅是科学的魅力，还有对未来的期许，一代青少年茁壮成长，心怀热爱、崇尚科学、探索未知……

《 人民日报 》（ 2023年07月30日 06 版）