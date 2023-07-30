特色暑假作业让孩子们大有收获（深聚焦）

用身边的材料做实验，进行一场科学探究；走进博物馆，当一名小小讲解员；学习制作一道菜品，请家人品尝；行走大好河山，了解国情民情……暑假期间，不少学生晒出自己特别的暑假作业，“作业有意思，也有意义”成为许多学生的切身感受。

作业具有较强的育人功能，是重要的教育载体。这个暑假，各地中小学校创新方式，在精心设计传统书面作业的基础上，布置了多项实践性、综合性作业，折射出德智体美劳全面发展的育人理念。本期教育版，我们选取一些特色暑假作业，看孩子们获得了怎样的体悟与成长，看学校在创新育人载体中的探索与实践。

——编 者

“科技感”的作业

激发学生的好奇心、想象力

如果地球不再适合生存，我们可以搬去哪一颗行星？暑假里，我觉得最有趣的一项作业是：太阳系旅行——做一份行星介绍。

利用网络、图书馆等资源，我搜集了很多资料，还专门去科技馆观看了球幕电影《太阳系的诞生》。之后，我选取自己最感兴趣的木星作为研究对象。木星到太阳的距离有多远，它的直径、大小、自身特点是怎样的，它是否适合人类居住？许多问题还需要我去慢慢探索。

在学习的过程中，我理解到，地球的资源是有限的，我们要从身边小事做起，爱护它、保护它。另外，我发现天文学是一门很有意思的学科，我会继续研究下去，去探索更广阔的未知世界。

——江苏南京瑞金北村小学五年级学生 秦少宸

“以探究实践为主要方式，激发学生的好奇心、想象力，培养科学兴趣，习得科学思维，这是我们科学作业设计的基本准则。”瑞金北村小学科学教研组组长柯唯予说。

基于学生认知发展规律，瑞金北村小学为不同年龄段学生设计了合适的作业。柯唯予介绍，低年级孩子注重感性认知，作业布置多为自然观察类，如二年级的“小小土探员——做一份土壤报告”；中年级孩子思维向理性过渡，作业设计就偏向于锻炼观察与总结能力，如三年级作业“给动物做名片——做一张动物卡片”等。

前不久，教育部等18部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》，系统部署在教育“双减”中做好科学教育加法。这个暑假，科学作业成为各校的“标配”。

如，山东青岛香港路小学打造“海洋大国重器”“海洋历史演进”等海洋主题科普课程，让学生沉浸式体验学习海洋知识，引导学生知海、爱海、亲海、护海；广东深圳红岭中学开展“登峰计划”大学实验室活动，带领学生走进国家级或省部级实验室，听取前沿学术讲座、与学术大咖面对面交流……

“做好科学教育，就要把跨学科学习、项目式学习有机融入课堂教学、假期作业等教学实践过程中。”北京景山学校党委书记张斌平表示，只有让学生亲身开展实验探究，才能促进学思结合、寓教于乐、入脑入心。

“行走中”的作业

了解国情民情、感受时代脉搏

跟随学校的研学之旅，我来到黄河壶口瀑布。坐在大巴上，透过层层掩映的树林，我听见隆隆的流水声和急流撞击礁石的响声。一个转弯后，一层层薄雾般的水气扑面而来，壶口瀑布奔涌而下的壮观场景映入眼帘，让人心生敬畏。

闭上眼睛，仔细聆听黄河的咆哮，我仿佛听见无数中华儿女的传奇故事，他们浴血奋战，为人民的幸福安康贡献出自己的力量。

黄河文化是中华文明的重要组成部分，是我们的根和魂。通过这次研学活动，我们探寻了源远流长的黄河文化，也从黄河历史变迁中汲取了前行的力量。

——山东大学附属中学七年级学生 米婧怡

这个暑假，千余名山东大学附属中学学生从山东济南出发，奔向祖国各地，在行走中完成暑假作业，了解国情民情，感受时代脉搏。

“经过多年探索，学校形成16条国内研学项目线路及20余万字的研学手册。”山东大学附属中学国内研学项目组负责人郭寅介绍，学校结合课程及各学科特色，设计开发研学线路和内容，如探寻北京人文、感受文化自信，走进巴山渝水、追寻红岩精神，前往西安古都、品读华夏历史等，目前已建立行前培训、行中课题、行后展示为一体的研学课程体系。

研学旅行，打开认知时空和行动场域，能够让学生在广阔天地中收获别样的成长。最近一段时间，一些地方发布相关政策举措，推进中小学生研学健康发展。如河南郑州将研学旅行纳入中小学教育教学计划，要求做到有课时、有师资，形成校本研学旅行课程体系；陕西发布新一批中小学生研学实践教育基地名单，要求被认定的省级中小学生研学实践教育基地，自觉接受当地教育行政部门的业务指导和管理……

面对当下一些研学项目存在的质量不高问题，如何让学生真正走出去、学起来？郑州轻工业大学附属中学校长赵灿鑫表示，研学旅行与学科课程一样，是基础教育课程体系的重要组成部分，研学内容必须与学段教授内容相适应，与学业知识的讲授和特定阶段的育人目标相适应。只有以学生核心素养的培养为导向，在教育、实践、思悟中找到平衡点，研学才能取得实效。

“体验式”的作业

真真切切地感受、实实在在地出力

在律师事务所和法庭的两天职业体验，让我对法官、检察官、律师等职业有了切身体会，也对公平公正有了更加全面的认识。

模拟法庭演练中，我担任“辩护人”并尝试进行无罪辩护。当我看见“当事人”走上法庭，听到双方的意愿诉求，我深深感到，每一句辩护意见都十分关键，律师的职业素养至关重要。

在北京市朝阳区人民法院温榆河法庭，我们现场旁听了一起刑事诉讼案件。法官就案件发生过程中的细节与辩控双方逐一核实，举证质证、法庭辩论。整个庭审过程，我们零距离接受了法治教育，更直观地了解到刑事案件的审理程序。

——北京中学九年级学生 王一鸾

经过调研学生意愿、对接职业体验单位、制定体验小组实习方案等前期筹备，暑假期间，北京中学组织近200名学生前往金融类、法律类、医疗类、建筑类等20多家单位，参加暑假深度职业体验活动。

“学生们带着职业梦想，体验职业现实，既有助于他们进行职业生涯规划，也能激发他们求知的欲望与学习的动力。”北京中学生涯规划教师任艳红说。

纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。让学生真真切切地感受、实实在在地出力，成为不少学校在布置作业时考虑的重要因素。

在亲身劳动中磨炼意志，树立劳动光荣的观念。四川自贡自流井区舒坪小学鼓励学生跟随长辈深入田间地头，尝试收割稻谷、晒收谷子，学习如何喂鸡、赶鸭、放牛羊等。

在传承文化技艺中，提高艺术素养和审美情趣。山东潍坊日向友好学校以“体验蛋雕艺术，传承非遗文化”为主题设计暑假作业，选聘指导教师，带领学生学习制作蛋雕。

在参与公益项目、志愿服务中，践行社会责任。湖南长沙长郡双语雨花中学引导学生来到长沙火车南站，开展志愿服务活动，为旅客提供咨询引导、垃圾清理等服务。

“暑假对孩子们来说是放松身心的好时光，更是体验实践、探索发现、接触社会的好时机。”任艳红说，学校、家庭、社会应当共同努力，从助力孩子全面健康成长出发，设计好、完成好暑假作业，让孩子们在假期收获不一样的成长。

（厉烨参与采写）

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2023年07月30日 06 版）