《2023中国年轻人塑形与运动白皮书》正式发布

随着健康意识的提高，当今年轻人对塑形和运动越来越重视。2023年7月28日，《2023中国年轻人塑形与运动白皮书》（以下简称《白皮书》）在北京发布。该白皮书由中国健康促进与教育协会“国民营养素养提升计划”基于问卷调查，特邀权威专家指导编写，旨在为年轻人提供科学的塑形与运动方面的指导。

“当今年轻人对自己的身材和外貌越来越重视，他们不仅想拥有健康的体重，也希望体型挺拔优美。”中国健康促进与教育协会常务副会长兼秘书长孔灵芝对《白皮书》的发布表示祝贺，她指出，合理膳食和规律运动已经成为年轻人减重塑形的主要途径。如何科学的通过调整饮食、科学运动和营养补充来达到减重塑形的目标，成为他们的重要诉求。

孔灵芝对现在塑形与运动大环境表示担忧：现在伪科学信息满天飞，对大众造成塑形与运动误导的现象仍十分普遍。许多人为了追求理想的身材，盲目地听信一些没有科学依据的饮食和运动方法，不仅无法达到预期的效果，反而给健康带来了危害。她希望能通过《2023中国年轻人塑形与运动白皮书》，可以为年轻人提供科学的塑形与运动方面的指导，让年轻人根据自身需求，选择科学的塑形和运动方式；同时向社会传递正确的塑形与运动观念，促进全民健康素养的提升。

中国健康促进与教育协会营养素养分会主任委员、北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任马冠生教授对《白皮书》进行了详细解读。

马冠生教授解读《2023中国年轻人塑形与运动白皮书》

《白皮书》介绍了中国年轻人塑形与运动的现状，公布了中国健康促进与教育协会“国民营养素养提升计划”发起的“运动塑形行为”线上调查结果。《白皮书》对塑形与运动的十大误区进行重点澄清，同时从饮食，运动等方面给出了科学专业又具实操性的建议。

马冠生表示，塑形首先要保证膳食营养均衡，合理安排餐次，控制总能量摄入，在此基础上保障优质蛋白质的摄入。建议注意四个方面：1.优化肌肉修复和增长的营养策略；2.维护骨骼健康、预防运动损伤；3.改善运动后恢复，提升身体耐力；4.适当补充水与电解质，保证身体灵敏度。