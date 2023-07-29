失眠乏力怎么办？中医教你轻松应对

“睡眠是机体恢复体力和脑力的过程，对缓解疲劳、保护机体的免疫功能具有重要作用。”近日，北京中医药大学东直门医院中医脑病科主任医师赵晓东在做客人民健康“中医有良‘方’”系列科普栏目时提到，现如今，不断加快的生活节奏和持续的工作压力，很多人饱受睡眠障碍的困扰。

一般情况下，睡眠障碍大致可分为两类，一类是原发的无明显诱因的失眠或睡眠过多，另一类是继发于其它疾病的睡眠呼吸暂停综合征、不安腿综合征和睡行症等。“临床最常见的睡眠障碍是失眠，失眠有三个主要症状，即无法入睡，易醒或多梦，清醒时仍感到困倦或疲倦。如果上述症状每周至少出现三次，持续出现三个月以上，一般可以确诊为失眠症。”赵晓东说。

结合多年的行医经验，赵晓东直言，目前失眠症患者在临床门诊中所占比例越来越高，其中，20-50岁上班族是高发人群。“前来问诊的失眠症患者大多面目憔悴，免疫力差，隔三差五就感冒、嗓子疼、咳嗽，甚至患上泌尿系统等感染性疾病，健康状况堪忧。”赵晓东提到，睡眠质量会影响情绪，如果晚上失眠，第二天就会缺乏耐心、急躁，长期睡眠不足的话，还可能导致情绪不稳定、行为失常，甚至诱发焦虑症。

“中医药对于治疗睡眠障碍、缓解人体疲劳具有特色优势。”针对睡眠质量不好的患者，赵晓东会建议服用中药调理。赵晓东进一步解释说，中医有很多经典的名方，比如，由人参、麦冬、五味子组成的生脉饮，常用于治疗气阴两虚、疲劳乏力、盗汗口干。还有，甘麦大枣汤，用于治疗女性更年期综合征，如心烦、乏力、想哭、睡不好。当然，复方阿胶浆等中成药也是补气血非常重要的药，既能补气养血，还能安神助眠抗疲劳。

人体的营养状况对身体健康、睡眠质量有很重要的影响。然而，随着盛夏的来临，很多人会贪进凉饮，对此，赵晓东表示不赞成，“夏季炎热，出汗多，人体内水分随着汗液排出，机体消化液减少；水分蒸发快，喝水量大，会稀释机体消化液；进食含‘凉’食物，会促进胃部毛细血管收缩，更加影响消化液的分泌，甚至伤及脾胃。”随后，赵晓东介绍了一些夏季食疗的方法，例如，熬煮绿豆薏米水、酸梅汤，泡饮灵芝茶、菊花茶，吃些“清火”的瓜类，比如黄瓜、西瓜、南瓜、冬瓜、苦瓜。此外，还可以选择莲子、百合、阿胶这类食材滋补，不仅祛湿健脾，还具有安神、祛肺火的作用。（赵晓彤）