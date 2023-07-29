学龄儿童近视高发 专家提醒学习生活中应注意眼健康保护

“近视是进展性疾病，如果孩子很小就戴眼镜可能会从50度、100度，到18岁变成高度近视，成年后还可能发生视网膜萎缩。”中山大学中山眼科中心二级教授、香港理工大学讲席教授何明光直言，小眼镜、大问题，一个看似简单的近视眼，最后可能变成不可矫正的大问题。

近视问题不仅让儿童青少年日常学习生活受到困扰，也让众多家长忧心忡忡。暑期来临，近视防控再度成为社会关注的焦点。那么该如何科学用眼，远离近视呢？何明光建议，首先要给孩子减负，不要只在意学习成绩，而忽略了眼睛保护；其次，多让孩子在户外活动，以缓解眼睛疲劳。

学龄儿童近视高发，治疗新增光照疗法

国家卫健委数据显示，2022年全国儿童青少年总体近视率为53.6%，其中6岁儿童为14.5%，小学生为36%，初中生为71.6%，高中生为81%，近视已成为当下比较普遍的眼健康问题。

有临床研究表明，6-8岁也就是孩子刚上小学时，是近视的高发期，小升初阶段可能会再次迎来近视的高发。“按照国家的要求，学龄阶段孩子每年至少筛查两次。如果孩子发生近视，就要看是不是进展型近视，如果每年进展超过75度，就要引起注意，可能需要进行干预了。”何明光说。

谈及常见的近视治疗方法时，何明光表示，近视治疗一般分两大类，一类是药物治疗，一类是光学治疗。药物治疗是用高浓度或低浓度阿托品眼药水治疗近视；光学治疗有很多种，比如戴OK镜等。

“如今还有很多光学离焦光学镜片，也达到控制近视的作用。”何明光说，在红光出现后，在原来药物治疗和光学控制这两种方法之外，又增加了一种光照疗法，通过光照让近视眼得到有效控制。

对于光照疗法，苏州艾尔兴医疗技术有限公司董事长曹苏生表示，目前青少年儿童近视、弱视均可通过艾尔兴哺光仪，进行控制及减缓眼轴异常增长。

据介绍，艾尔兴哺光仪属于国家认证的二类医疗器械，已取得医疗器械注册证；其光波经过国家光辐射安全检测中心检测，属于1类光，安全等级等同于自然光。

红光疗法首要考虑安全，建议联合治疗

近年来，重复低强度红光照射辅助治疗儿童青少年近视已逐渐成为专家共识，那么红光是怎么防控近视的呢？

何明光解释称，哺光仪把自然光中对人体有益波长约650纳米的红光集成起来代替自然光，用安全功率和有效时间，刺激改善眼底血液循环，从而增厚脉络膜，改善巩膜供氧，进而达到抑制眼轴延长、控制近视增长的目的。

“虽然红光是通过激光二极管发光的，但是激光管发出的是弱激光，基本没有产生热效应，靠的是光生物调节来产生治疗作用，所以，这么弱的激光，安全性还是很高。”何明光补充说，关于红光治疗，艾尔兴医疗跟中山眼科中心一起申请了专利，这些专利在美国、欧洲、澳大利亚等均已获批，通过反复光照可以让眼底的血流增加，改善巩膜从而控制近视。截至目前，已经有不同课题组完成的13个临床实验发表。

值得注意的是，红光治疗还具有一定预防近视的作用。据何明光介绍，上海的研究团队，通过随机对照试验研究发现，用红光进行预防可以预防50%左右的近视眼的发生，这种预防作用，对实现我们国家的整体近视患病率的下降，有可能会发挥重要的作用。

当谈及低强度红光照射治疗与其它近视防控方法的配合时何明光指出，不同的治疗方法有各自的适应症，如果将OK镜和红光结合使用，白天不用戴眼镜，同时近视进展可以得到较好的控制；如果红光与光学离焦镜联合治疗，也可以很大程度上起到控制近视的作用；比如，香港中文大学的研究团队把低浓度阿托品与红光结合，同时对红光能量进行调整，近视能得到有效控制，尤其是一些高度近视也达到较好控制。

做好眼健康科普，助力“健康中国”建设

“我和艾尔兴医疗合作，在很多英文杂志上发表文章，系统地报告了红光治疗，是作为一种新型近视控制的辅助方法。”何明光说，在国际上，红光治疗仪也得到很多国家药监部门的批准，比如在欧洲获得CE认证，在澳大利亚可作为二类产品上市。

“我们为每一个孩子的安全负责，所以我们的设备采用租赁方式，从检查到治疗设备都是租赁的，每一个孩子都有专属的用户名和密码，以保证可追溯，而且可以有效跟踪治疗的依从性。”曹苏生说，在安全的前提下，对治疗近视有作用是深植每一位艾尔兴医疗人心中的考量标准。

曹苏生进一步指出，真正的竞争是自己与自己的竞争，而非与其他人的比较，艾尔兴医疗以研发为引领，截至目前有100多项专利，其中发明专利8项。“只有真正把愿景植入到每个人的心里，一头抓研发，不断创造更多的器械应用于社会；一头抓服务，用专业的知识去服务患者，才能提高艾尔兴医疗的核心竞争力。”他补充说。

谈及如何帮助近视防控科普工作更好地实施和落地时，何明光表示，在认识到用红光照射可以让眼轴缩短、让脉络膜变厚，从而达到预防或减少由高度近视引起的视网膜萎缩等问题后，艾尔兴医疗与具有不同研究兴趣的专家合作，做不同的临床实验，按照专家们最想解决的问题，把艾尔兴红光治疗作为一种新方法推向社会。

“在与专家合作的同时，还与不同的企业合作。比如与OK镜企业一起做临床实验，在香港与低浓度阿托品眼药水一起做临床实验，期望研究出新型的方式，强化对近视的控制作用。”曹苏生补充说。

另外，艾尔兴医疗多年来还积极响应国家号召，相继深入全国各地的校园，开展近视防控科普宣讲，向学生和家长传递正确的护眼理念，同时于多省市开设“爱眼小屋”和“眼视力健康工作室”，普及近视成因、近视预防以及合理有效的科学防控手段等内容，助力“健康中国”建设。