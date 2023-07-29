有以下情况，孩子需要看“学习困难门诊”

数学68分，语文43分……这是9岁的刘天雅上学期的期末考试成绩。近日，爸爸带着刘天雅来到了首都儿科研究所的学习困难专病门诊就诊，希望可以通过医生的帮助来提升孩子的学习成绩。

正值暑期，首都儿科研究所的多个门诊迎来就诊高峰，其中就包括学习困难专病门诊。记者在该门诊跟诊了半天后发现，来就诊的患儿集中在10岁左右。出门诊的医生张丽丽对此解释说，小学三年级是一个转折点，因为三四年级之后，学习任务变重，一些孩子跟不上，学习成绩下滑比较明显。刘天雅正是一位三年级的学生。

三分之二的患儿属于多动症

经过首都儿科研究所的专业测评，刘天雅的智力为110分。张丽丽对孩子爸爸说，这属于中等偏上水平，孩子的理解力没问题。测评结果显示孩子的生活能力、情绪行为也没有问题。

但是，另外一些结果显示，刘天雅的专注力有点弱，而且自信心不足，有畏难情绪，这些是他学习困难的部分原因。刘天雅的爸爸说，孩子在学校写作业比较费劲，写几个字就喊累，一些随堂测试甚至会交白卷。老师和家长一度特别着急，担心期末考试刘天雅直接交白卷。没想到，刘天雅在期末考试时，“作文写了100多个字”，这让爸爸和老师都感到欣慰。他爸爸说：“他对考试还是有敬畏之心的。”

张丽丽说，从目前刘天雅的检查结果来看，孩子有轻度的多动症，如果一个字都写不了的话，可能就是比较严重的多动症了。她告诉中青报·中青网记者，来就诊的学习困难患儿大约2/3是多动症患儿，剩下1/3基本属于发育落后、情绪问题、学习技能发育障碍、教育环境等因素引起。

针对多动症患儿，张丽丽说，如果是轻微且不影响在校学习的话，行为训练配合家校教育的干预方式就可以，中重度的多动症，或者轻微的多动症但是已影响在校学习，则需要在药物治疗的基础上辅助行为、家校联合干预的方式，吃药时间至少得持续一两年。

对刘天雅的干预方式，张丽丽给爸爸的建议是，孩子每次学习时间不要超过半个小时，不要同时给孩子安排两项以上任务，避免他分心或压力大。

刘天雅的爸爸是一位比较“传统”的严父。刘天雅小的时候，爸爸会动手打他。后来，爸爸不打孩子了，但是严父的本色未改，经常会用扔玩具等“威胁”的方式督促刘天雅写作业，而且真的会把玩具扔掉。

爸爸告诉医生，现在说扔玩具，刘天雅已经无动于衷，“他忍受痛苦的能力特别强”，只有“把猫送人”这个级别的“威胁”才能让他有所触动。

张丽丽听了后，告诫这位爸爸，千万不可以“威胁”或惩罚孩子，对孩子的教育要以鼓励为主。因为靠“威胁”才能推着走的孩子，是在被动学习。家长需要激发孩子的主动性及责任心，让孩子意识到学习是自己的责任。

培养孩子的责任心可以从一些小事开始。比如在家里建立一个“责任区”，这个区域的卫生、整理工作归孩子管；去超市买东西，某样东西由孩子来拿。“慢慢让孩子分担家里的一些事情。”张丽丽说。

对于有些轻微多动症的孩子，张丽丽还建议，如果孩子的作业没有如期完成，对孩子仍应该进行正面鼓励性教育，但是可以延迟给予满足提前设定的奖励，不建议剥夺奖励。

想要暑假“弯道超车”的家长需尊重孩子意愿

关于多动症的成因，张丽丽解释说，一方面是神经发育，另一方面则是家庭氛围等社会因素。

当下正值暑期，有不少家长抱着要在暑假“弯道超车”的想法，给孩子布置了很多作业。在门诊，遇到小学生、中学生等这些年龄大一些的孩子，张丽丽一般会对孩子和家长分开问诊。其中有孩子对张丽丽说，觉得父母假期布置的作业太多了，但是家长们却不这么认为。

张丽丽解释说，很多家长想要孩子在寒暑假实现“弯道超车”，她建议，家长布置这些作业需要和孩子协商，尤其是对三四年级以上的孩子，作业要布置在孩子可接受的范围内。如果孩子不愿意，家长要把作业量适当减少，避免积压孩子对学习的抵触情绪。

在学习困难专病门诊，张丽丽遇到了不少健康孩子，只是因为成绩没有满足家长期待就被带到了门诊。对于这些焦虑的家长，张丽丽建议，要理性看待孩子的成绩，如果孩子的成绩没有不及格，只是处于班级的中下游水平，这样的孩子不需要到门诊就诊。

但是，如果老师多次反映孩子集中注意力困难，孩子已经十分努力但成绩仍然较差，孩子成绩总是不及格等，家长可以带孩子到学习困难专病门诊进行筛查。

记者在门诊跟诊时发现，几乎对每位家长，张丽丽都建议要让孩子多进行适度的户外体育运动，以达到轻微出汗、呼吸增快为宜，因为中等强度的运动可刺激多巴胺的分泌，有助于专注力的提升。此外，暑期也需要保持孩子的规律作息，尽量早睡早起，睡前两小时不宜太过兴奋。

（为保护患儿隐私，刘天雅为化名）

中青报·中青网记者 刘昶荣 来源：中国青年报