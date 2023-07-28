世界肝炎日：病毒性肝炎防治，你了解多少？

今年7月28日是第13个“世界肝炎日”。我国是病毒性肝炎高发国家。肝脏，是人体内最大的解毒器官，在维持生命活动中扮演着不可或缺的角色。然而，肝脏没有痛感神经，这导致肝细胞受损后，通常无明显症状，许多人罹患病毒性肝炎却不自知，若未及时治疗，可能会发展为肝癌。中南大学湘雅三医院消化内科主治医师张德才在接受人民网记者采访时提示，定期筛查是及早发现病毒性肝炎，并遏制其危害的关键。

张德才介绍，病毒性肝炎是由多种肝炎病毒引起的常见传染病，具有传染性强、传播途径复杂、流行面广泛、发病率较高等特点。肝炎病毒通常分为甲、乙、丙、丁、戊型。病毒性肝炎以疲乏、食欲减退、肝肿大、肝功能异常为主要表现，部分出现黄疸，无症状感染常见。

“我国是乙肝大国，约十分之一的人群为乙肝病毒携带者。长期罹患乙肝、丙肝，会引起肝硬化；肝硬化结节恶变以后，会发生肝癌。因此，乙肝和丙肝在我国危害相对更大。”张德才指出。

张德才表示，甲肝和戊肝主要经粪-口途径传播，水源或食物被污染可引起暴发流行，也可经日常生活接触传播。而乙肝、丙肝的传播途径包括血液传播、母婴垂直传播、性接触传播。丁肝的传播途径与乙肝相同，但与乙肝病毒同时或在乙肝病毒感染的基础上才可能感染。

“没有血液暴露的日常接触，如跟乙肝/丙肝患者一起工作、握手拥抱、住一个房间，甚至一起用餐和共用厕所，理论上都不会被传染。”张德才说。

张德才提醒肝炎患者，一旦发病，应及时治疗，坚持长期服药，并定期检查肝功能及病毒指标，争取肝功能在3个月至半年内稳定在正常范围内，以利于控制疾病。精神上不能过于紧张，要保持精神愉快，更不要饮酒。注意休息，合理饮食，切忌过度劳累。可适当散步、打太极拳，进行一些适当的体育运动。讲究卫生，避免传染，并注意消毒隔离等。

对于病毒性肝炎的预防，张德才建议，及时接种疫苗，我国目前有针对甲肝、乙肝和戊肝的疫苗，其中甲肝和乙肝的疫苗属于儿童免疫规划疫苗，国家提供免费接种。杜绝不安全性行为和毒品，不接触、不使用来源不明的血液、体液或血液制品。剃须刀、牙刷、指甲剪等物品不要轻易借给他人使用，不去无资质的医疗场所进行拔牙、内镜检查、手术、献血等医疗行为。均衡饮食，适当运动提高身体免疫力。注意饮食、环境卫生，食物需要彻底煮熟，家具、厨房、食具等要保持清洁。同时，定期进行身体检查，血液检查可以查出人体是否患有病毒性肝炎，以便及时进行治疗。