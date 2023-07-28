世界肝炎日：500多种功能却常被忽视 这7个肝病早期症状需重视

7月28日是第十三个世界肝炎日，今年的宣传主题是“坚持早预防，加强检测发现，规范抗病毒治疗”。为提高大众对肝病的认识，在世界肝炎日之际，重庆市人民医院消化内科主任、主任医师郭红做客《1分钟养生课》，为广大网友讲解相关知识。

郭红表示，肝脏有500多种功能，包括合成、分泌、代谢、解毒等，被称为“人体化工厂”。“肝是哑巴，胃是喇叭”，相较于胃，肝脏即便非常劳累，也从不轻易呻吟叫苦，所以病毒、酒精或药物对肝脏造成的破坏很难被察觉，容易被忽视。

郭红提示，如果出现以下7个症状，需要引起重视：

第一，食欲下降、不想吃东西、恶心，甚至有闷油的情况。

第二，发烧。持续性微热，排除其它情况后要考虑肝脏问题。

第三，肝区不适。右上腹或者右侧背部胀痛、隐痛。

第四，疲乏无力，全身软，好像感冒了一样。

第五，代谢相关的症状。糖代谢异常，如出现低血糖；脂肪代谢异常，如脂肪肝；激素代谢异常，如蜘蛛痣、肝掌、面色黝黑等。

第六，合成功能损伤。白蛋白合成减少的时候，会引起双下肢水肿、胸水或腹水；凝血因子合成异常，会出现牙龈出血、流鼻血等，出血时常难以止住。

第七，皮肤、巩膜，也就是眼白的地方发黄的，又称为黄疸。

如何保护好肝脏？郭红建议，要定期体检，尤其是有慢性肝病病史的患者，比如乙肝、丙肝、脂肪肝、自身免疫性肝病患者，要定期复查。