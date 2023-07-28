喝无糖饮料真的更健康吗？专家提示

炎炎夏日，高温不断，没有一瓶饮品在手，怎能行走于烈日之下？记者在调研中发现，无论是线上购物App，或线下各大商超便利店，不少包装五颜六色的无糖饮品占据了C位。

如今很多人出于健康的目的，开始有意识地减少糖分的摄入，选择无糖饮品。那么，喝无糖饮料真的更健康吗？因为“无糖”，所以可以无限“畅饮”吗？为此，记者采访了解放军总医院第一医学中心内分泌科主任母义明。

“饮料标签上的‘无糖’‘零卡’，不等于不含糖，也不等于没有热量。”母义明表示，此类产品虽然不添加常见糖类，但极有可能添加了代糖等甜味剂。他介绍，代糖分为天然型代糖和人工合成的代糖，市面上常见的就有赤藓糖醇、甜菊糖苷、三氯蔗糖、阿斯巴甜等，这便是“无糖”的饮料中甜味的主要来源。

关于无糖饮料是否真的更加健康，一直是网友争论的焦点。对此，母义明认为，对于无糖饮料要一分为二地看待。

“相对于真正含糖的饮料来说，无糖饮料确实更健康一些。”母义明解释道，作为食品添加剂，代糖的甜度虽然远超蔗糖，但在产生甜味的同时基本不产生或产生较少的热量，“尤其是对于糖尿病患者而言，如果喝含糖饮料，血糖可能在3-5分钟内就会骤然升高，而无糖饮料就不会。从这个角度来看，无糖饮料确实更有利于对糖摄入的控制。”

“至于这些甜味剂安全与否，关键看使用的甜味剂是否符合国家有关规定，按国家标准添加的话就不需要担心。”母义明说。

不过，母义明也表示，长期大量饮用无糖饮料对人体也会产生影响，“如果只是偶尔喝一两瓶自然不会有问题。但凡事都讲究适度，长期无节制地饮用这类饮料、摄入大量代糖的话，可能会导致大脑误以为糖已经进入人体，从而刺激胰岛素迅速分泌，长此以往将降低胰岛素的敏感性，增加糖尿病的发病风险。”

最后，母义明提醒，糖仅仅在摄入过量的情况下才会对身体造成负面影响，而且这些负面影响也不能单纯地说是糖直接造成的。“糖是人体内能量的重要来源，如果摄入不足，也会导致肌肉无力、反应迟钝等问题。只有保持良好的生活方式和饮食习惯，才会有一个健康的身体。”（图片由实习生任丹妮制作）