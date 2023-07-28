大多数植物奶的蛋白和钙含量低于牛奶

美国科学家开展的一项新研究显示，由杏仁、燕麦、大米和大豆制成的植物奶的营养成分通常少于牛奶。他们的研究表明，大多数植物奶的蛋白质含量低于牛奶，而且，植物奶的钙和维生素D含量也比牛奶低三分之一。相关论文已提交近期于波士顿举行的美国营养学会年会“营养2023”。

此前的研究已经证明，植物奶缺乏4种关键矿物质：磷、镁、锌和硒。

明尼苏达大学研究团队最新分析了237种由杏仁、燕麦、大米和大豆制成的牛奶替代品的营养标签。然后，他们利用营养数据库中的信息，将这些植物奶的蛋白质、钙和维生素D水平与牛奶进行了比较。

研究发现，在蛋白质方面，只有19%的植物奶与牛奶相当或超过牛奶，蛋白质对肌肉的生长、能量的获得和消化很重要。平均而言，每240毫升植物奶只含有2克蛋白质，且不同产品之间差异很大；而每240毫升牛奶，无论是脱脂、半脱脂还是全脂都含有8克蛋白质。那些与牛奶蛋白质含量相匹配或超过牛奶蛋白质含量的产品往往是大豆制品。

此外，69%的植物奶的钙和维生素D含量与牛奶相当，但这些植物奶中的钙和维生素D并非自然产生，而是添加进去的。钙和维生素D都有助于增强骨骼，而维生素D也能增强免疫系统。