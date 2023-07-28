直播预告：乙肝离肝硬化有多远？专家为你释疑解惑

2023年7月28日是第13个“世界肝炎日”。目前，肝病是在全球范围内影响人数最多的疾病之一。其中，病毒性肝炎还是大多数患者罹患肝硬化的“始作俑者”。那么，乙肝离肝硬化有多远？乙肝能痊愈吗？肝硬化能逆转吗？

7月28日10:30，北京中医药大学东直门医院脾胃病科/传染科科主任、传染病教研室主任杜宏波将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享乙肝和肝硬化防治相关知识，欢迎届时收看。

专家简介：

杜宏波，北京中医药大学东直门医院脾胃病科/传染科科主任，传染病教研室主任，中华中医药学会肝胆病分会常务委员，中华中医药学会脾胃病分会常务委员，北京中医药学会脾胃病分会副主任委员，北京中医药学会肝病委员会副主任委员，北京中西医结合肝病分会副主任委员，中国中西医结合学会消化专委会委员。

如何收看直播：

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