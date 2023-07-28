今年暑期，文旅消费市场分外火热。美团、大众点评数据显示，暑期以来，国内游消费订单（包括酒店民宿、景点门票、交通等）较2019年同期翻倍增长，夜经济引领夜间消费……暑期成为提振消费的重要时机。

亲子游、跨省游迎来显著复苏，带动旅游市场持续升温。亲子游相关的住宿预订量较2019年增长150%，跨省游的住宿订单占比超过2019年同期。

“玩水”是暑期最热门的玩法之一。海滨城市旅游市场迎来众多游客，以威海为例，暑期旅游消费订单较2019年增长超过500%，“北京—威海”“上海—威海”的高铁动车票十分紧俏。此外，青岛、大连、厦门、秦皇岛、海口等地的住宿也迎来旺季。

暑期以来，“游泳”“漂流”“水乐园”等热门玩水项目搜索量增长明显；含“泳池”的酒店成为不少游客的首选，美团上的预订量较2019年同期增长约250%；在旺盛的避暑需求下，兼具“玩水”“室内”两项要素的“室内水乐园”有望成为今夏爆款，近一个月，大众点评上相关攻略笔记较去年同期增长800%。用“冰雪”消暑，也别有一番滋味。在美团、大众点评上，室内滑雪场、溜冰场相关的线上订单量比去年同期增长160%，“冰品”相关的餐饮堂食线上订单增长约200%。

旺盛的避暑需求，改变了游客的出行习惯，也有力地激发了夜间经济。上半年，大学生小张每逢假期就开启“特种兵旅游”模式，而暑期她到青岛游玩却和同学选择了“昼伏夜出”。“白天，我们就在酒店，一般下午5点后出门，去街头漫步拍照，去海边看日落，感受青岛的夜生活。”小张说。

对此，北京、上海、广州等多地的酒店、民宿从业人士向记者表示，高温环境下，游客在室内的停留时间变长，住酒店休闲成为许多年轻人的新玩法。美团研究院副院长厉基巍表示：“一方面，大家去室外玩乐，大多会选择避开高温时段，很多景点也推出了各种各样的夜游玩法；另一方面，越来越多的酒店、民宿具备了目的地属性，能够为住客提供丰富多元的体验项目。”

美团、大众点评数据显示，暑期以来，“夜游”“夜市”搜索量较去年同期增长约80%，大众点评相关的攻略笔记同比增长160%。夜间消费最高的城市为上海、北京、成都、深圳、广州。上海迪士尼、重庆解放碑、长沙五一广场、重庆观音桥、成都春熙路成为全国夜间消费最为火热的商圈。以重庆观音桥为例，夜间消费额较去年同比增长约60%。

还有不少游客通过“夜骑”感受城市魅力。北京多条慢行线路夜间骑行频次显著提高，如亮马河到三里屯沿线，美团共享单车周转频次翻了数倍，“夜骑族”6月以来出行频次环比涨幅近30%。上海多个夜间消费活跃区域，市民夜间骑行的需求也在持续增长。美团数据显示，夜骑群体中，80后、90后用户占比超六成，成为上海夜骑低碳出行的主力军。