别让肥胖偷走孩子的健康（呵护幼苗成长）

李 倩

受访者供图

徐 骏作（新华社发）

暑假期间，儿童青少年瘦身夏令营备受青睐，“小胖墩”扎堆减肥。有研究表明，超重和肥胖在全球已成为一种“流行病”。其中，儿童青少年超重和肥胖是不容忽视的全球性公共卫生难题。

超重肥胖究竟有哪些危害？怎样帮助孩子管理出健康的体重？本报记者就此采访了北京儿童医院顺义妇儿医院主治医师李倩。

肥胖危害比想象的更大

“医生，我家孩子这么小，怎么就有了脂肪肝和糖尿病呢？”

不久前，李倩在门诊遇到一位带着孩子前来就诊的家长，孩子名叫亮亮（化名），13岁。家长介绍，亮亮从小就偏胖，进入青春期后体重增长更加明显，变得越发不爱动，体育课也经常请假，家长对此很是担忧。

李倩检查发现，亮亮的体质指数很高，还有黑棘皮、紫纹等表现，已经属于肥胖症。进一步检查发现，亮亮还有脂肪肝、肥胖型二型糖尿病表现。

“我们联合营养门诊、减重门诊，给亮亮制订了个性化饮食调整和运动干预的减重方案，亮亮家长意识到了问题的严重性，也非常配合。”李倩说，一个月后复诊时，亮亮已经减重2公斤，“血糖控制得很好，虽然脂肪肝还在，但肝功能已基本恢复正常。”

“很多家长都知道，孩子肥胖不利于身体健康，例如容易疲倦、难以参加正常的体育活动等。事实上，肥胖引起的健康问题比我们想象的还要多。”李倩介绍，多项调查研究显示，与肥胖相关的共存疾病超过200种；儿童青少年期肥胖不仅会影响身体发育，增加骨龄提前、性早熟等风险，还会增加成年期肥胖、心脑血管疾病等慢性病过早发生的风险；肥胖可引发包括糖尿病及糖尿病前期、血脂异常、高血压、非酒精性脂肪肝、多囊卵巢综合征、阻塞性睡眠呼吸暂停等多种并发症；超重和肥胖的儿童更容易产生自尊心下降、抑郁、焦虑等心理健康问题。

“有家长认为小孩子胖点没事，长大就瘦了，其实不然。健康体重的管理，应该从早抓起。”李倩说，备孕妇女应调整孕前体重，孕期体重增长至适宜水平，预防胎儿体重增长过快，减少巨大儿的发生；孩子出生后，提倡母乳喂养，合理添加辅食；儿童期要注意平衡膳食，适当运动，充足睡眠，定期体检，评估有无超重或肥胖，尽早发现生长偏离并及早干预。

如何判断孩子是否肥胖？李倩介绍，2岁以下的婴幼儿建议使用“身长的体重”评价法作为判断标准，即与同年龄、同性别、同身高其他正常儿童相比较，儿童体重高于其他相同身高85%以上属于超重，超过97%属于肥胖。2岁以上儿童可用体质指数作为判断标准。

体质指数（BMI）＝体重/（身高×身高）（单位：kg/m2）

李倩介绍，2—5岁儿童可参考“中国0—18岁儿童、青少年体块指数的生长曲线”中制定的中国2—5岁儿童超重和肥胖的BMI参考界值点；6—18岁儿童可参考“学龄儿童青少年超重与肥胖筛查”中6—18岁学龄儿童筛查超重与肥胖的性别年龄别BMI参考界值点；18岁时，男女性的BMI均以24kg/m2和28kg/m2为超重、肥胖界值点，与中国成人超重、肥胖筛查标准接轨。

培养孩子从小做自己健康的第一责任人

“儿童常规健康检查一般在婴儿期至少4次，分别在3、6、8、12月龄；1至2岁儿童至少每半年检查1次，3岁及以上儿童至少每年检查1次。”李倩介绍，家长可根据儿童健康状况和家庭情况适当增加健康检查频次，“建议家长学会BMI计算方法，能使用生长监测图（表）监测儿童身高、体重和BMI的增长趋势，尤其对体重增长过快和超重肥胖的儿童，可采取家庭监测和机构监测相结合的方式进行，每1至3个月监测1次体重和身长（高）。”

“儿童肥胖干预重在早期预防，要从形成健康的生活方式着手，培养孩子从小做自己健康的第一责任人。”在李倩看来，儿童胖起来归根到底是与“吃得多、动得少”的不健康生活方式有关，超重肥胖儿童减重需要和成人一样“管住嘴、迈开腿”。

儿童青少年还处于生长发育期，如何吃才能既保证营养均衡、不影响孩子长身体，又能有效控制体重呢？

“饮食控制必须科学，不能一味采用饥饿方法来减重。一日三餐要达到蛋白质、脂肪、碳水化合物摄入的均衡：蛋白质占全天总热量的15%至20%，脂肪占25%至30%，碳水化合物占50%至55%，以保证儿童青少年的生长和发育。”李倩建议，有减重需求的孩子需要改变进食习惯，把吃饭的速度放慢；按时、规律进餐，避免不吃早餐、白天不断加餐。在日常饮食中，主食要注意粗细搭配，粗粮可以占到主食摄入量的1/3；荤素搭配，肉类尽量选择优质高蛋白；每餐多吃蔬菜，增加膳食纤维摄入；尽量不吃高油高糖高热量的食物，减少摄入含糖食品并避免含糖饮料，不喝酒；减少高脂、高钠加工食品的摄入；减少食用快餐食品，减少在外就餐及外卖点餐；注意食物的烹饪方式，尽可能不吃油炸食物，选择蒸、煮、炖的形式为佳。

在“迈开腿”方面，李倩建议，6岁以下儿童每天进行至少180分钟的身体活动，鼓励多做户外活动（如户外的散步、玩耍、跑、跳等，最好全天分布，多则更好），每次静态行为时间（如操作手机、电脑、平板，看书报、电视等）或受限时间（例如在手推童车/婴儿车、高脚椅上，缚在看护者的背上）不超过1小时。对6岁及以上儿童青少年，建议每天累计至少60分钟的中、高强度身体活动（如快走、骑自行车、跑步、打球、跳绳、游泳、跳舞等），每周至少3天安排增强肌肉力量和强健骨骼健康的活动，每次静态行为持续不超过1小时，每天视屏时间累计少于2小时。

“建议儿童青少年多做伸展肢体、弹跳的运动，如打篮球、跳绳、游泳、慢跑、蹲起摸高跳等，适当开展一些力量性练习，这样可促使全身各处骺软骨的新陈代谢处于相对旺盛状态，从而使全身匀称地生长发育。”李倩说，儿童青少年还要保证充足睡眠，睡眠不足可能影响激素分泌，加重肥胖症。

帮孩子减重切忌急于求成

“一般来说，儿童肥胖最主要的原因是能量摄入过多、缺乏运动，但遗传因素、文化习俗、生活习惯及环境因素等对肥胖的产生也有一定影响。”李倩说，例如父母都超重或肥胖，子女肥胖的概率会大大增加；传统观念以“胖”为福，有的老人喜欢“填鸭式”喂养孩子；随着生活水平提高，各式各样的零食、含糖饮料等给孩子埋下了一个又一个“甜蜜的陷阱”；有的家长担心孩子在学校吃不好，晚餐大量喂食，导致孩子养成吃夜食的不良习惯；有的家长不太关注食物之间的营养搭配，使孩子营养不均衡；由于课业负担重、电子产品普及等因素，儿童青少年身体活动不足现象广泛存在……这些都易导致儿童青少年超重肥胖。

《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》数据显示，国内6至17岁儿童青少年超重肥胖率达到19%，6岁以下儿童的超重肥胖率为10.4%。“这意味着，每5个6至17岁的儿童青少年中约有1个超重或肥胖。”李倩说，“父母是儿童肥胖防控的第一责任人，帮孩子减肥的过程能很好地反映出父母的教育理念。”

不少家长发现孩子体重超标后忧心不已，有的会采用轻断食等网红减肥法，想让孩子迅速瘦身，结果经常事与愿违。“就拿亮亮来说，一开始由于吃不饱或吃不到可口的饭菜，亮亮会跟父母吵架表示抗议，闹得家里鸡犬不宁。”李倩说，后来亮亮的家长意识到，减肥不是孩子一个人的事情，而需要全家总动员，于是全家人积极地参与其中——亮亮吃什么，家里人就吃什么，亮亮运动时全家人也齐上阵，“这样坚持了一段时间，不仅亮亮减重取得了不错的成效，家人也变得更瘦更健康了。”

“科学减重不能一蹴而就，家长在帮助孩子减重时切忌急于求成，切忌让孩子进行极端的节食和服用减肥药物。”李倩提醒，极端的饮食限制会给儿童造成心理上的压抑，有时也会引起孩子对减重的抵触，“要告诉孩子追求健康体重是一个长期的过程，合理调整饮食，配合科学运动，每天坚持一点点，效果会慢慢显现。这样不仅能够帮助孩子减肥，更有助于孩子养成良好的习惯，锻炼孩子的意志。”