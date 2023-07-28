多一分体谅 生一分清凉（暖闻热评）

【事件】入夏以来，各地气温持续攀升，特别是北方一些地区不断刷新高温历史纪录。穿梭街道的外卖员、保障安全出行的交警、奋战工地的建筑工人、清扫街道的环卫工人、保供抢修的电力工人……许多劳动者，不惧高温坚守工作岗位，为经济社会发展默默贡献力量。

【点评】

前不久，中华全国总工会印发通知，要求通过送清凉物资、送政策宣传、送健康培训、送健康体检、送法律维权等方式，最大限度减少夏季高温天气因素给职工生产生活带来的不利影响。这些措施传递着“高温无情人有情”的价值导向，为做好防暑降温工作、保障高温天气下的劳动者权益提供了重要参考，为夏日坚守工作岗位的劳动者带来了徐徐清风。

正如网上那句流行语所言：“哪有什么岁月静好，只是有人在为你负重前行。”炎炎夏日，谁都愿享受室内清凉。但无论是在80摄氏度的炉顶坚持作业，还是在太阳最烈时放飞无人机，抑或是顶着烈日测量道路，对于一些劳动者而言，在高温下劳动，是职业和岗位所系，也是城市运转和社会运行所需。对相关用人单位来说，既要保持城市在高温下有序运转，又要切实保障劳动者权益，必须更好秉持科学态度，坚持底线思维，统筹部署防暑事宜。最近，一些平台企业为外卖骑手提供免罚权益、线路优化和派单保护，让外卖骑手能够根据身体状况，适当休息、躲避酷暑；一些单位为员工配备小风扇、“空调背心”和防强光的护目镜，能在一定程度上减轻高温作业的不适感。根据高温作业的特点，做好源头预防、采取周密措施，把工作做在前面、做到细处，该暂停时暂停，能完善则抓紧完善，就能实现城市运转和权益保护的双赢。

高温中的劳动者是城市的一分子，他们不避酷暑、挥汗如雨，理应得到社会各界的呵护。提供更多保障，完善公共服务，体现一座城市的脉脉温情与人文关怀，折射一个社会的文明程度。在天津市，上千家户外劳动者服务站免费为劳动者提供饮水、纳凉等服务；在上海市，园林绿化、环卫等行业职工可轮换休息，缩短户外连续作业时间；在浙江省杭州市，多个避暑纳凉点开在地铁、防空洞，可供户外劳动者休息……各地通过各种方式，为高温下的劳动者提供贴心呵护、到位保障。高温无情，人间有爱。多一分尊重、多一些关怀，拿出真招实招，解好民生答卷，才能为劳动者内心增添一抹清凉。

面对高温天气持续现状，各有关方面都要切实做好高温天气作业劳动保护工作，给劳动者更多尊重、理解和关爱。不断改善劳动条件和作业环境，加强劳动者生活措施保障，这既是全社会的共同责任，也是崇尚劳动、尊重劳动者的题中应有之义。

《 人民日报 》（ 2023年07月28日 05 版）