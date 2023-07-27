直播预告：慢性乙型肝炎离临床治愈还有多远？

2023年7月28日是第13个“世界肝炎日”。慢性乙型肝炎是由乙肝病毒在体内不断复制而引起的长期进展性、免疫性疾病。乙肝病毒所造成的反复肝损害，表现为活动性的乙型肝炎或者肝硬化，慢性乙型肝炎严重影响着患者的身心健康，也给患者家庭带来沉重的经济负担和精神压力。慢性乙型肝炎包括哪些类型？离临床治愈有多远？

7月28日11:30，华中科技大学同济医学院附属同济医院感染病学教研室主任、感染科主任、感染性疾病研究所所长，人畜共患传染病重症诊治全国重点实验室主任宁琴将做客人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享慢性乙型肝炎治疗相关知识。

专家简介

宁琴，主任医师，华中科技大学同济医学院附属同济医院感染病学教研室主任、感染科主任、感染性疾病研究所所长，博士生导师。人畜共患传染病重症诊治全国重点实验室主任，中华医学会感染病学分会副主任委员，国家杰出青年科学基金获得者、973首席科学家、长江学者特聘教授岗、传染病重大专项与重点研发项目首席科学家 。感染病学专著及全国统编教材主编、副主编，牵头完成领域重要诊治专家共识6部，湖北省自然科学奖一等奖两次。

擅长：慢性肝病、难治性慢乙肝、重症肝炎和感染发热等疾病的诊断和治疗。

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