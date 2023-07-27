直播预告：自身免疫性肝病的诊断和治疗

2023年7月28日是第13个“世界肝炎日”。说到甲肝、乙肝等病毒性肝病，大多数人并不陌生，但其实非病毒性肝病，如自身免疫性肝病也同样值得关注。值得注意的是，自身免疫性肝炎被称作隐匿的“肝脏杀手”。自身免疫性肝病是什么？确诊自身免疫性肝病具体要看哪些指标？目前自身免疫性肝病治疗都有哪些常见手段？

7月28日8:30，首都医科大学附属北京佑安医院肝病二科主任徐斌将做客人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享自身免疫性肝病的诊断和治疗相关知识。

专家简介

徐斌，主任医师，首都医科大学附属北京佑安医院肝病二科主任，副教授，硕士生导师，中华医学会北京感染分会委员中国研究型医院学会肝病专业委员会委员，北京医学会伦理学会安宁疗护分会委员，财政部投资评审中心科技专家库专家，《临床肝胆病杂志》和《医学研究杂志》审稿专家。

擅长：免疫相关性肝病、肝病合并代谢性疾病、各型病毒性肝炎肝炎和肝硬化、肝癌及并发症的诊治，

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