湖南省中医药局：“四招”发力，激活中医党建新动能

自主题教育开展以来,湖南省中医药管理局深入学习贯彻党的二十大报告提出的“促进中医药传承创新发展”的目标要求,以建设国家中医药综合改革示范区为抓手,全力推进中医药强省建设,立足自身实际,发挥特色优势,切实推动主题教育各个环节环环相扣、彼此贯通,各个任务统筹开展、同步推进,开创了中医药事业高质量发展的新局面。

一、理论学习方面——在“联合学”上“涵养正气”

扎实的政治理论是思想的根基,是充沛正气的根源。按照省卫生健康委党组主题教育领导小组的统一部署,副处以上干部统一参加卫健委读书班,并以4个党支部为单元,15名党员分别参加支部理论学习、专题研讨、案例分享等,通过联学、研学、共学等形式,推动主题教育理论学习在我局干部中走深、走实、走心。除着重学习中央指定的8种书目外,还在局长办公会、各个处室的处务会上以“第一议题”的形式深入学习党中央近期重要文件和重要指示批示精神,同时结合国家卫生健康事业和中医药发展改革等相关文件政策开展学习并贯彻落实。

二、调查研究方面——在“广覆盖”中“辨证把脉”

深入的调查研究是把准问题的基础,是辨证论治的前提。局领导带领各处室以实事求是的作风,深入99个基层单位开展实地调查研究,座谈访谈502人次,随机走访党员群众183人次,征求意见建议48个。形成调研问题12个,11个问题为“自己查”的“小切口”问题,问题涉及民生保障—医疗、高质量发展—乡村振兴两大类别,聚焦全省中医药事业、产业高质量发展中出现的“堵点”“痛点”;每个问题均列举了2条以上、科学合理、成效可预的“条目式”办理措施,目前11个调研问题办结完毕。在部分中医医院反映我省中药制剂调剂使用率不高、结算不便、医保受限等的问题上,局领导先后深入6家中药制剂调出调入医疗机构,摸底全省医疗机构139个调剂品种的调剂情况,梳理出9个方面的问题,协调省药品监督管理局、省税务局、省财政厅、省医保局4个厅局机构,联动发力,化解难题。

三、检视整改方面——在“扎实干”上“开具良方”

有力的整治整改是解决问题的关键,是遣方用药的核心。根据调研情况,省中医药局梳理形成了整治整改问题13个,以问题为导向,组织开展专题研究3次,深入推进整治整改工作,制订相应的整改措施和整改目标,目前已整改销号12个。先后印发《关于开展中医类诊所及门诊部规范执业自查自纠工作的通知》等整治方案5个,整顿规范业内工作;协调省卫健委、省医保局等厅局部门联合印发《关于在区域DRG付费中开展中医优势病种按疗效价值付费的通知》等文件2个,助推中医药事业高质量发展;出台《中医药康养旅游省级示范体验基地建设指南》等行业规范性政策文件4个。通过建章立制有效防止问题反弹,巩固拓展主题教育成果,为我省中医药事业和产业发展提供了政策体系支撑。

四、推动发展方面——在“拓新局”上“强健体魄”

高效的事业发展是检验成效的标准,是主题教育的目标。聚焦我省中医药事业产业发展这一核心,一是从“强人才”入手,推动中医药传承创新,通过中医药六大层次人才培养,国医大师增加到4名、全国名中医增加到3名,岐黄学者实现了零的突破,培养基层中医药人才2600余人、中西医结合人才5540人、确有专长中医医师619名,在全国率先出台5个专业的中职学校和7个专业的高职学校中医药类专业设置标准。预计“十四五”末,中医药领军人才将达到15人左右,中医药学科带头人将达到120人左右,中医药骨干人才将超过500人。二是从“扬文化”入手,推动中医药融入生活,印发《湖南省2023年中国公民中医药健康文化素养调查工作方案》,连续3年开展全省基层中医药文化科普传播骨干人才培训,建设完善5个中医药文化科普宣传教育基地,建设推广株洲炎帝陵等一批文化地标,建设140个中医药健康文化知识角,组织14个市州开展了28场中医药文化进校园活动,全省公民中医药健康文化素养调查进一步提升。三是从“小切口”入手,推动中医药产业发展。从道地药材生态种植示范基地建设和中医药康养旅游示范体验基地等方面入手,围绕大基地、大企业、大品种、大品牌、大市场,在全省14个市州开展中医药产业发展大调研,通过专家现场技术指导、专场培训、项目建设等方式,找准产业发展的难题,制定了切实可行的措施促进全省中医药产业发展,助力乡村振兴。