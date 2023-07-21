一些国家加大食品安全监管力度

食品安全是全球关注的重大问题，关乎每个人的生命健康。当前，一些国家制定实施食品安全战略，完善食品安全法律法规及监管制度，加强预警及问题食品召回机制，加大食品安全监管力度，最大限度保障消费者健康。

德国——

加强从田间到餐桌安全监管

德国有一款名为“产品召回”的手机应用程序备受消费者青睐。打开应用程序，首页醒目地排列着食品包装图标，均为近期商家宣布召回的问题食品。点开图标，就可看到该食品究竟出了什么问题。根据“产品召回”的统计，德国平均每周有两种食品被召回，有时每个月发布食品召回信息多达近20条。

出现异物或有害细菌是最常见的召回原因。此前，雷弗超市的一款冷冻比萨饼在生产过程中可能混入了原材料的塑料包装，超市出于安全考虑采取了召回措施，并附上产品名称、净含量、条形码、批次等信息。另一家食品企业在对一款热狗香肠进行检测时发现李斯特菌，及时发布召回令。除产品基本信息外，召回令还详细介绍了李斯特菌的感染症状及危害，向消费者发出警示。

德国联邦食品和农业部提出“从田间到餐桌”的食品安全监管方案，并确立了厂商责任、可追溯、官方食品和饲料监督、预防、独立风险评估、风险沟通透明化等原则。食品召回正是根据这些原则实施的。

生产企业被视为食品安全第一责任人。为防止企业瞒报信息，德国各联邦州的食品和饲料监督机构经常对企业食品生产进行检查。德国食品安全局和联邦消费者协会等部门联合成立了食品召回委员会，生产企业在发现问题食品24小时内必须向该委员会提交召回报告，委员会作出评估后，企业即着手实施召回行动，包括向媒体、消费者和经销商等发布召回信息、采取补救措施、提供补偿等。同时，欧盟国家采用统一的食品标签和批次号，问题食品在技术上具有可追溯性，更易确认生产环节中各企业的责任。

西班牙——

持续完善食品安全预警机制

西班牙食品安全与营养局日前发布了最新一项食品过敏信息预警。根据加泰罗尼亚自治区卫生监管部门通报，当地市场上一款进口巧克力饼干中含有的东莨菪碱等物质含量超标，可能对食用者身体造成不良影响。该机构要求各地监管部门及时下架该产品，并建议已购买该产品的消费者避免食用。预警信息内容详细，包括产品名称、品牌、批次、分销地和外包装图片等，便于消费者辨识。

西班牙设有专门的食品安全管理机构，根据食品工艺技术等变化，不断完善相关法律法规。隶属于消费部的西班牙食品安全与营养局主要负责监管生产、加工、销售等各个环节的食品安全，协调和推动公共部门在食品安全监管领域加强合作。

为及时获得和通报食品安全信息，西班牙加强了食品安全预警机制，在全国设立两个实验室，专门负责评估食品安全，监测和预警可能出现的相关风险。

西班牙还建立了一个贯通国内外的食品信息预警和响应网络，由食品安全与营养局协调管理。除常见的食品安全问题外，该网络还提前对可能出现问题的食品进行预警。这一网络不仅有西班牙卫生部和各地卫生监管部门参加，还与欧盟、联合国粮农组织和世界卫生组织的相关机构共享信息。该网络的成员机构将发现的食品安全问题相关信息发送至特定平台，共享给其他成员，同时启动程序查封下架问题产品。如果问题产品已进入分销系统或已被售卖，相关机构将向民众发出预警，提醒民众停止食用或丢弃问题产品。此外，该网络还负责调查出现问题产品的原因，并采取后续措施以避免再出现类似问题。

西班牙企业也积极参与完善食品安全监管制度。例如，该国一家初创企业与西班牙全国食品安全与技术中心合作，推出一款便携式近红外光谱分析检测装置，能够对食品新鲜程度和质量进行实时监控，并将数据发送给管理人员，以便做出及时应对。

阿联酋——

严格食品安全违规行为处罚

在英国《经济学人》杂志发布的2022年全球食品安全指数报告中，阿联酋位列中东和北非地区首位。阿联酋食品与水安全国务部长、气候变化和环境部部长穆海里表示，阿联酋希望到2051年成为全球领先的创新驱动型食品安全中心。

近年来，阿联酋不断加大食品安全监管力度。根据阿联酋阿布扎比农业和食品安全局最新公布的数据，今年一季度，有超过1万家企业因食品安全违规行为受到警告或处罚。不久前，该机构宣布，将进行全面的总膳食研究，以评估消费者在日常膳食中接触各类化学污染物的程度，进一步细化食品安全监管要求，引导公众有效选择健康食品。

阿联酋食品安全监管部门吸引相关方广泛参与，在食品货物运输和进出口等环节共同把牢安全关。相关部门采取一整套流程来监控进口食品的安全性，包括为边境口岸的检验检疫机构配备先进检测设备和更多技术人员等，以提升口岸检验检疫效率和准确度。

阿联酋还积极利用农业创新技术，如建设室内农场等，为居民提供更多安全食品。日前，一座面积超过6000平方米的室内垂直农场在阿布扎比开业，科技人员在室内模拟日出、温差等自然变化，同时避免使用农药，让食品安全和品质更加可控。

阿联酋政府还面向公众加大教育力度，在学校教育中增加食品安全教学内容，出版推广《食品安全——我们的第一段旅程》等教材，向学生和家庭传递食品安全理念。迪拜还将于今年11月举办第十七届迪拜世界食品安全会议，为讨论气候变化对食品安全的影响等提供平台。

《 人民日报 》（ 2023年07月21日 17 版）