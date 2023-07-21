高质量发展调研行丨“患者不动医生动”——京冀医疗卫生协同发展造福一方百姓

65岁的张兆志是一名被多家医院“婉拒”的患者。他在最近的一次胸闷检查中，被医生发现患有胸腹主动脉瘤，瘤体已累及多个重要脏器的动脉。

“医生说一旦瘤体破裂，里面充满的流动血液就会喷出，造成体内大出血，导致休克甚至死亡。而拆除这颗‘炸弹’的手术难度极高，是血管外科手术的‘天花板’。我在石家庄辗转了多家医院，都因为手术难度大，加上我有心梗、脑梗、动脉硬化等病史，而被告知无法实施治疗。”张兆志说。

近年来，尽管国内医疗服务整体能力持续提升，但仍存在优质医疗资源短缺和区域布局不平衡的问题。

2019年10月，为构建优质高效医疗卫生服务体系，提升区域医疗服务能力，国家发改委会同卫健委、中医药局、国务院医改领导小组秘书处启动了国家区域医疗中心试点工作。具备优质医疗资源的医院作为输出医院，到医疗资源薄弱地区共同建设区域医疗中心，帮助提升当地医疗水平，让患者就近获得高水平医疗服务，减轻群众就医负担。

截至2023年7月，获批的国家区域医疗中心项目已有125个，北京大学人民医院石家庄医院、北京儿童医院保定医院、宣武医院河北医院等名列其中。

张兆志的家人在迷茫之际，听说石家庄市人民医院挂牌“北京大学人民医院石家庄医院”，在家门口就能看上北京专家，心里又燃起一线希望。

北京大学人民医院血管外科副主任李伟亲自为张兆志进行治疗。在此前的多项病例实践中，李伟已经将手术经验和技巧毫无保留地传授给石家庄市人民医院血管外科主任罗玉贤及其团队。

“感谢北京专家，感谢医院的血管外科团队让父亲重获新生！”等候在手术室外的张兆志儿子，得知父亲体内“炸弹”成功“拆除”后，激动地流下眼泪。

“建设国家区域医疗中心，解决了当地百姓看病难的问题，缓解了周边患者的求医之渴。”首都经济贸易大学特大城市经济社会发展研究院执行副院长叶堂林说。

在北京儿童医院保定医院耳鼻喉科候诊大厅，市民张女士带着孩子候诊。前一天，她已通过医院App预约了专家号。孩子从小体弱多病，这些年没少往医院跑。

由于当地医院的就医环境不尽如人意，张女士曾选择舍近求远，开车带孩子去北京儿童医院就诊。她坦言：“其实也不是什么疑难杂症，但总觉得北京诊疗水平高，更让人信服。”

2015年，北京儿童医院跨省托管保定市儿童医院，医院发展按下“快进键”。2017年，医院搬到新址，就医环境明显改善。目前门诊楼宽敞的大厅色彩明亮、分区合理，除了挂号窗口，还设有多台自助挂号机，再没了曾经的拥挤。

为了最大限度促进本地医疗水平提升，京保两院展开多个层级的合作：一是北京专家常态化来保定出诊会诊、查房讲座、科研带教、开展手术；二是选派北京专家来保定，担任保定院区科室“双主任”指导工作；三是北京专家直接担任保定院区科室主任，全面接管科室的管理；四是将北京的专业科室及人员整体下沉到保定，在保定开设病区接诊全国患儿。

经过8年的托管改革实践，保定市儿童医院年门诊量由托管前的25万人次增长到63万人次，医疗收入由托管前的1.5亿元增长到2022年末的4.86亿元。本地患儿转诊率下降90%，落户保定院区的四个国家级病区保定市外患儿收治比例超过80%。（记者任丽颖、齐雷杰）