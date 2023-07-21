近日，新华网发布文章，报道了中国人民海军“和平方舟”号医院船的一次救援，感动众多网友。

7月11日，中国籍渔民尚某跟随渔船，在太平洋岛国基里巴斯塔拉瓦岛以东海域捕鱼。作业时，他不慎掉入海中，被渔船尾桨从右小腿正面切过，造成胫腓骨开放性骨折。由于渔船医疗条件有限，伤口感染，尚某的伤势持续加重，不得不向中国驻基里巴斯大使馆求助。

此时，执行“和谐使命-2023”任务的中国海军“和平方舟”号医院船正行驶在大洋之上。根据计划，基里巴斯是医院船此次任务到访的第一站。

接到通报后，“和平方舟”号医院船研判情况、请示上报后，决定立即调整航线，转向高速航行28小时，于7月14日凌晨2时许和渔船合会。

渔船靠近医院船后，两名身系安全带的安全员通过小艇和软梯将尚某转运至医院船上。随后，尚某开始接受详细检查。

凌晨5时，“和平方舟”号医院船通过卫星与海军军医大学开始远程医学会诊。远在上海的海军军医大学6位专家和海上医院7位专家就尚某病情展开远程视频会诊，共同研讨分析伤者情况。针对尚某右下肢胫腓骨远端开放性骨折、海水浸泡伤伴感染的病情，定下手术方案。

6时30分，伤员被推进手术室。“和平方舟”号医院船上第一例开放性骨折手术在南太平洋海域展开。

全麻下行清创缝合、克氏针内固定、石膏外固定术……经过近4个小时的紧张救治，医护人员彻底清除了伤员伤口周围坏死及感染组织，对骨折断端进行复位固定，控制感染扩散，成功完成了损伤控制手术。

主刀医生林文波表示，目前看，截肢风险已经减小，伤员右小腿保留希望很大。

醒来后的尚某看到处理妥当的右腿，握着林文波的手，满怀感激地说：“感谢祖国军医，感谢祖国海军！”

此事经报道后，网友纷纷为中国海军的救人行动点赞。网友“飞翔”说：“必须为海上的医生点赞，及时、专业，让人放心！”网友“海棠未雨”说：“‘和平方舟’号医院船为伤员带来希望，是生命之舟。”