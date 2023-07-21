新能源汽车夏季使用常识

盛夏到来，持续高温，雨水变多。夏季天气会给新能源汽车带来什么影响？使用新能源汽车又有哪些注意事项？

“最重要的是充电安全问题。”中国电子信息产业发展研究院电池与新能源储能产业研究室主任王曦表示，应尽量避免在高温状态下给车充电，这会导致电池过热，容易减少电池寿命并发生意外。当雷雨天气时，也不建议露天对车辆进行充电。

由于新能源汽车构造的特殊性，夏季应尽量选择遮阳或通风良好的位置停放汽车，避免在烈日下长期暴晒，这样做更有利于电池等设备的散热和降温。也要尽量避免车辆在低电量（剩余电量小于20%）状态下长时间停放，电池组长期在高温条件下搁置更容易触发自放电现象。专家建议，如果夏季长时间不用车，应在30%—50%荷电状态下存放为宜。

夏季雨水多发，雨水当中的复杂成分可能对电机、电池壳体、车身等金属部件造成一定的腐蚀性，涉水行驶时容易出现绝缘故障，应尽量避免涉水行驶，若行车经过积水路段，要提前确认水深，以防车辆进水造成漏电危险。此外，新能源汽车也要注意预防所有汽车都会出现的夏季“高温病”。如夏季环境温度高，容易造成胎压升高，长途或高速行驶后容易引起爆胎，车主可以适当降低车辆的胎压。为预防车辆自燃，还要避免在车内放置打火机、充电宝、碳酸饮料、车载香水等物品。

《 人民日报 》（ 2023年07月21日 18 版）