史无前例的“舍肝救心”手术取得成功

科技日报北京7月16日电 （记者张梦然）美国华盛顿大学医学院心脏研究所的专家报告了一项创造历史的手术，一名患者接受了两个捐赠器官，一个肝脏和一个心脏，其中肝脏的移植是为了防止她的身体排斥新的心脏。在这个创新案例中，患者自己原本健康的肝脏则被移植到另一名患有晚期肝病的患者体内。研究论文发表在最新一期的《心肺移植杂志》上。

这名31岁的双器官移植者阿德里安娜·罗德里格斯，自1月14日手术以来恢复良好。这种对一名受者进行心肝双移植的情况本就少见，在之前文献报道的病例中，患者都是需要两个移植器官来替代两个衰竭的器官。而罗德里格斯自己的肝脏是健康的，她接受捐赠肝脏只是为了防止自己的身体立即排斥移植的心脏。

每例移植前，医生都会测量潜在接受者的抗体（针对器官捐献者的抗原），以评估供体器官排斥的可能性。排斥水平高的人被称为“高度敏感”。罗德里格斯符合移植的所有其他标准，但她的抗体是团队见过的最高的。单独为她的心脏寻找免疫匹配就像中彩票一样难。对罗德里格斯的检查表明，她很有可能排斥99%的潜在捐赠者的器官。

医疗团队研究了过往的双器官移植案例，最终决定：罗德里格斯需同时接受心肝双器官移植，她原本健康的肝脏则移植到另一名需要该器官的患者体内。

1月14日，医疗团队切除了罗德里格斯的肝脏并将其置于冰上，然后将供体肝脏和心脏移植到了她身上。随后，她的肝脏移植到了相邻手术室的一名患者体内。研究人员每天都检查罗德里格斯的抗体，移植后65天，她针对这些供体器官的抗体完全消失，这意味着这次手术大获成功。

不过，研究人员表示，究竟为什么供体肝脏会给供体心脏带来免疫保护，迄今仍然是一个医学谜团。

【总编辑圈点】

罗德里格斯在2022年底发生了冠状动脉自发撕裂，心脏移植并不是最初的方案，但后来，她的病情对她的心脏造成了永久性损伤。这时出现的另一个大难题就是她的抗体水平实在是太高了，心脏移植几乎一定会失败。不得不说，医生团队最终采用的“舍肝救心”方案非常大胆且有效，而且是在人们尚不明白其中原理的情况下开展的。人体的运行机制如此之精巧，以至于高度发达的现代医学也仅仅能破解其冰山一角，留下无数谜团等待揭晓。