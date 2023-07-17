科学家绘出人类心脏细胞最新图谱

科技日报讯 （记者刘霞）由英国惠康桑格研究所和帝国理工学院国家心肺研究所科学家领导的科研团队，绘制出了迄今最详细且最全面的人类心脏细胞图谱，其中包括心脏的起源地心脏传导系统的细胞，为研究心脏疾病、设计潜在疗法提供了宝贵参考。相关研究论文刊发于7月12日出版的《自然》杂志。

最新研究描绘了人类心脏的8个区域、75种不同的细胞状态，而且以前所未有的详细程度描绘了心脏传导系统的细胞。心脏传导系统对心脏有规律地跳动至关重要，但人们对其组成细胞还知之甚少。最新研究通过定义这些细胞的特征及它们所处的多细胞生态位，为研究心脏发育提供了新线索，也有助于未来开发出更好的疗法更有针对性地对抗心律失常。

通过使用空间转录组学，研究团队还首次了解了这些心脏细胞是如何相互交流的。最新图谱就像一本分子指南，展示了健康细胞的样子，并为研究心脏疾病提供了重要参考。

该团队还开发了新计算工具，能深入了解药物对心率的影响，用以预测药物靶点以及药物可能的副作用。

研究人员指出，这份人类心脏细胞图谱详细揭示了心脏的微观解剖学，包括实现每一次心跳的心脏传导系统，是研究心脏疾病、设计潜在疗法的宝贵参考。此外，新计算工具也有助于重新利用现有药物治疗其他组织疾病。

这项研究是国际人类细胞图谱（HCA）倡议的一部分，该倡议旨在绘制人体内每种细胞类型，以改变人们对健康和疾病的理解。