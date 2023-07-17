羊肉烧麦俘获中外食客心

“好利的氛围特别棒，常常进门就能闻到羊肉香。”德国食客罗伟哲是柏林夏洛滕堡区好利私房菜中餐厅的常客，羊肉烧麦是他的“心头好”。

罗伟哲说，每次与朋友到好利餐厅，老板都热情打招呼，让他感到亲切。对中餐情有独钟的他曾在2014年和2017年坐火车游走中国，探索各地美食。“中餐菜系品类多元，能带来丰富的品尝体验。”

好利私房菜老板李进表示，在中国内蒙古等地区，羊肉烧麦广受欢迎，坊间有“不食烧麦，不算到过包头”之说。太阳初升的清晨，到烧麦馆吃上一顿美味早餐，更是许多包头市民的不二之选。

自包头旅居德国20余载，从“资深吃货”到从事餐饮行业，李进找食材，反复琢磨，做出的羊肉烧麦一口爆汁、鲜香四溢，引来八方食客，也慰藉了游子之心。

羊肉烧麦要做好，对面皮、馅料及蒸制火候都颇有讲究。用热水和面，加上少许食盐，这样做出的面皮儿更筋道。烧麦皮儿外沿稍薄，形如裙褶，如此才能兼具美观与收住汤汁的效果。馅料调制重在保持羊肉自身鲜美，加入生姜、洋葱、煮过的花椒水等搅拌提鲜，之后用香油、胡麻油“封汁”收尾。

据李进介绍，胡麻籽是西北地区特产。用具有特殊清香的胡麻油调馅儿是内蒙古地区特色。由于德国并非胡麻籽产地，为高度还原家乡味道，他好不容易在当地找到了提纯版替代原料。

羊肉易熟，烧麦蒸制时间火候需恰当。时间若长了，皮儿容易被蒸坏，肉容易被蒸老，口感上容易失去原有的鲜香。

自第一次烹制上桌，羊肉烧麦已经伴随李进的餐厅走过数年时光。迎来送往各路食客，李进常与客人拉家常、问反馈，在此基础上做改进。“漂洋过海”的羊肉烧麦也似一条纽带，联结起一个个中外故事。

前不久，一位在德国汉堡生活多年的包头姑娘来柏林出差，专程带着德国丈夫到店里点了一笼羊肉烧麦。几年没有回过老家的她就想吃到一口家乡味。从社交媒体看到食客推荐后，在爱尔兰读书的包头留学生也因为想家专程来柏林品尝。

听食客谈起美食情结，李进常感同身受。1998年，他远离家乡来德国留学，一路摸爬滚打，可谓诸多不易，而家乡味道往往成为治愈内心酸楚的良药。

从爱家乡味到做家乡味，李进说，自己一直想把真正的中国味展示给当地人，更想让如他一样的海外游子在万里之遥品尝到家的味道。“一口美食能把人带回遥远的家乡，这也是中餐文化的精妙之处。”

多年来，光顾李进餐厅的顾客由少到多，口口相传及社交媒体点评等让好利私房菜积攒了不少人气，盈利状况也较可观。

罗伟哲已向十几位朋友推荐过好利私房菜。他告诉记者，在德国等地，一些毫无特色的亚洲菜品冠以“中餐”之名，对德国人认识真正的中餐造成了不良影响，而华人顾客常常是反映中餐馆地道与否的“晴雨表”。

“海外中餐若为迎合当地口味而改变，容易失去本真。”李进说，如今西方和中国交流愈发密切，食用过地道中餐的西方人越来越多。“作为餐饮人，有责任将地道的中国美味呈现给广大海外食客。”（来源：中新社）