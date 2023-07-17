优化政策与体制机制，促进文旅消费

党的二十大报告提出，着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用。如何优化政策与体制机制，深化文旅供给侧结构性改革，有效促进恢复和扩大消费？受中共中央委托，民盟中央调研组由民盟中央主席丁仲礼、常务副主席王光谦分别带队，在湖南和浙江等地开展了考察调研。

深入实地调研 解剖文旅业态

位于湖南长沙的湖南雨花非物质文化遗产馆，集非遗产品销售区、非遗舞台演艺区和非遗手工体验区为一体，聚集了来自全国的300多个非遗代表性项目，吸引传承人200多人驻馆，是对“非遗+文旅”融合的新探索。

来到湖南雨花非物质文化遗产馆，调研组一行详细了解情况——“每年接待多少参观者？”“和中小学如何建立起常态化的体验学习机制？”调研组成员、中国科学院大学中丹学院院长吴德胜认为，走访中了解到，有其他省份的学生来此参与非遗学习，说明该馆在链条的打通方面做得不错，产生了“文旅+教育”的整合效果。

在浏阳河第八道湾，昔日“城中村”已发展成为文创新高地——马栏山视频文创产业园。在产业园里，调研组详细了解了园区支持企业推出精品视频、利用高新视频技术修复红色经典影片、引进多家头部企业的情况。

走进位于湖南湘潭雨湖区姜畲镇青亭村的华银生态园，调研组看到，生态农业、乡村旅游、拓展训练、农事体验、绿色餐饮在这里一体化发展，在解决就近就业、增加农业产出等方面发挥了积极作用。

在湖南期间，民盟中央调研组还前往了湖南博物院、太平老街、开慧镇、岳麓书院等地开展相关调研，了解经验成效和文旅产业经营主体的发展情况。在浙江期间，调研组来到湖州市太湖龙之梦乐园、南浔古镇开展调研，召开文旅产业企业家座谈会；前往杭州市湘湖世界旅游联盟总部、德寿宫遗址、良渚古城遗址进行调研，了解文旅类型与发展趋势、旅游与文化深度融合等相关情况。

坚持问题导向 梳理问题清单

“我们想请大家多谈谈问题和痛点”“如何优化政策与体制机制，深化文旅供给侧结构性改革”……调研组坚持问题导向，通过梳理政策及体制机制方面的问题清单，找准需要重点研究的薄弱点、堵点、结合点等，提高课题研究的针对性。

调研组了解到，湖南今年文旅业呈现“稳开高走、加速回暖”的态势，一季度接待国内外游客约1.1亿人次，实现旅游收入约1600亿元。

与此同时，浙江、湖南在进一步促进文旅消费方面仍然面临着一些困难。文旅消费在需求侧、供给侧和政策环境领域仍存在不少问题，消费能力、消费意愿、消费模式依然有较大的提升空间。

在湖南召开的座谈会上，有关部门介绍了丰富文旅消费新业态、拓展文旅消费新空间、完善文旅消费新政策方面的经验和打算。有关部门也提出了文旅消费中需要打通的堵点：结构不优，热门景点“吃不下”，冷门景点“吃不饱”；有的景点停留在“过路游”，难以向“深度游”转化；乡村旅游线路开发与基础设施建设亟待提质……对这些问题，调研组成员一一记录，进一步归纳总结，从政策层面加以求解。

同时，民盟中央委托天津、吉林、山东等10多个省份的民盟组织，针对促进文旅消费问题开展专项调研。民盟中央还对消费者和文旅企业开展了较大规模的问卷调研，力求调研全面深入、扎实有效。

提出针对建议 加强后续跟进

调研组表示，浙江具有鲜明的人文优势和自然资源优势，全省积极构建文旅深度融合的体制机制、政策体系，努力构建富有创新力的文化和旅游高质量发展模式，在发展文旅经济、促进文旅消费方面做出了实践探索。调研组希望湖南紧跟文旅消费升级新趋势、打造文旅产品新供给，以制度创新、技术创新、产品创新满足并创造文旅消费新需求。

调研中，有专家提出聚焦业态治理，建立健全监管机制。制定、补充和完善文旅新业态法律法规，引导和鼓励地方政府探索制定支持文旅新业态发展政策，形成适应文旅新业态的政策体系。建立健全文旅新业态蓬勃兴起过程中的安全、知识产权等监管机制，引导文旅新业态安全健康发展。严格规范文旅市场秩序，丰富文旅行业监管手段，防止“不合理低价游”等市场乱象蔓延，杜绝文旅促消费演变成“以购养游”。

针对一些地方仍存在文旅融合深度不足的问题，调研组专家建议，推进文旅融合，激发文旅市场发展新动能。应当注重对传统文化的传承和保护，构建新消费场景，并加强利用社交媒体进行宣传推广。引导内容创新，鼓励和促进资源方利用VR、AR等科技手段，形成数字化资源优势提升企业价值。

调研组还建议，应聚焦重点人群，促进优质文旅产品和服务供给。“要充分解决‘一老一小’的出游痛点。”调研组专家建议，要帮助老年人解决旅行中因不会使用网络和智能设备而出现的各类问题。在研学文旅方面，要加强运营管理，对诸如园内交通人流管理制定统一标准，提高管理质量，提升旅游体验感。由专门机构对研学文旅产品进行统一系统化管理，制定服务管理规范。

《 人民日报 》（ 2023年07月17日 10 版）