公共卫生间，别把“方便”变成不方便

“商场公共卫生间门上、墙上都没有标注‘男’‘女’，只有一堆看不懂的图形，我是真的分不清。”近日，浙江宁波市年近七旬的张女士在商场上卫生间时遭遇一件尴尬事：当她想往以为的“女”卫生间里走时，却突然看到一位男士走了出来。“为什么公共卫生间不能简单明了标识男女，非要用各种难以理解的图形呢？”张女士说。

经了解，张女士提到的商场公共卫生间仅用英文标识，图像也有些抽象，男士为圆圈和长方形线条组合，女士为圆圈和三角形线条组合。商场服务人员表示，经常有人来问卫生间怎么区分，“大多数都是老年人”。

公共卫生间本来是为大众提供便利的，可有的地方却过度追求个性，用一些抽象的图示或者外文作为标识，且减省掉中文标识，这让一些群众尤其是老年人直呼看不明白，带来生活上的不便。“公共卫生间标识首先要考虑其公共属性，让大家看清楚、看明白，一眼就知道位置在哪里，分清哪个是‘男’哪个是‘女’，这是首要、最基本的要求。然后才是追求标识的好看或新潮，绝不能让‘方便’变为群众的不方便。”厦门大学新闻传播学院教授邹振东说。

针对这一问题，笔者走访了多地的地铁、医院、公园、广场、商场、酒店等地，发现公共卫生间门上的标识五花八门。有的采用传统标识并配以中文标注，一眼就能辨认清楚；而有的则采用十分新奇、个性化的标识，也没有中文或者拼音，让人不明所以。

在人民网“领导留言板”上，不少网友反映公共卫生间标识不清的问题。网友反映的问题主要集中在两方面：一是指引位置不显眼、标识不易辨识。例如，有的标识很少或者悬挂过高、过于偏僻等，不易发现。有的标识只有英文不标注中文，对不认识英文的群众不友好。二是“性别”指引标识不清楚，有的用烟斗和高跟鞋、帽子和裙子分别代表男女，而有的则使用几何图形、象形文字、壁画等非常规形象，令人难以区别。

“公共卫生间标识是否规范、清晰、美观，体现了一座城市的精细管理水平。”中南大学公共管理学院公共管理系教授胡春艳认为，公共卫生间标识过于强调个性化的问题应该引起重视，“一方面，公共卫生间的管理部门应充分结合老百姓的需求出台规范，让标识体现文化创意的同时通俗易懂。另一方面，有关部门要发挥引导作用，引导公众共同参与和监督公共卫生间标识管理，有效提升老百姓的体验。”

公共卫生间标识到底该如何设置？据了解，公共卫生间标识属于公共信息标志，国家有推荐性标准，但不强制统一。目前，北京、南京、广州等城市对公共卫生间标识进行了统一规范。比如，有的规定引导牌样式统一为中英文的蓝底白字“公共卫生间”，有的规定标准的标注方法为“一男一女的人物形象图”以及“卫生间”的中英文文字标志。

“公共卫生间标识看似小事，但其实关系到人们的日常生活。”邹振东说，“并不一定要求所有公共卫生间标识都一模一样、千篇一律。公共场所可以根据自身特色和所处环境，因地制宜设计和标示卫生间标识，但是最根本的还是要方便群众，这就要在标识设计和标示位置等方面下一番功夫。”邹振东建议，有关部门可以出台公共卫生间标识的“负面清单”，说明白哪些标识不能出现，为公共卫生间标识设置限定底线的同时也为创意给足空间。

《 人民日报 》（ 2023年07月17日 07 版）