让孩子们的暑假更快乐更安全（金台视线）

暑期往往是儿童和青少年意外事故高发时节。溺水、高处跌落、食物中毒、触电、交通事故、火灾等意外事故，威胁着孩子们的生命安全、身体健康。近期，许多读者给本报来信，建议加大暑假安全教育力度，家长、学校、全社会都应绷紧假期安全这根弦，强化安全保障硬件设施，健全应急管理制度，普及安全知识，让孩子们度过一个快乐安全的暑假。

家长要高度重视假期安全问题

暑假期间，保护孩子安全的责任从学校转移到家长，家长首先应当承担起监护和提醒的责任。“有的家长缺乏相关安全意识，关心孩子却不知应重点注意哪些问题。”河北秦皇岛市读者白增晖表示，应提醒家长加强安全防范意识，比如定期排查家中的电线和电器安全，药品、热水瓶等物品放在孩子碰不到的地方，对孩子进行防火、防触电、防烧烫伤、防误饮误食风险教育，提醒孩子锁好门窗，不给不认识的人开门等等。

有读者表示，暑假里，孩子们空余时间增多，接触电子产品、网络游戏的时间也相应有所增加，尤其应当注意孩子们玩网络游戏的情况，一方面要避免成瘾，另一方面也要防范掉入电信诈骗的陷阱。暑假期间，有的电信诈骗团伙盯上了涉世未深的青少年，骗取钱财的同时，也对青少年心理健康造成伤害。家长除了要关注孩子的身体健康状况，也要关注孩子的心理健康和精神状态，多和孩子交流，掌握孩子的心理动态，传授防诈骗知识，让孩子度过一个身心健康的暑假。

有的家长因为工作繁忙、无人照看等原因，把孩子单独关在家中，结果酿成事故。每年暑假，消防部门都会接到涉及儿童险情的报警求助，幼童爬出窗外被困、电器故障引发火灾等意外屡有发生。江西南昌市青山湖区读者樊女士的小孩刚上小学一年级，她说：“孩子还太小，不敢让他一个人在家。可是如果送到乡下老家托老人照看，又怕农村野外河流多，老人精力有限照顾不过来而发生意外。如果学校或者社区能够开设暑期托管班就好了。”

近年来，不少地方相继开办了公益暑期托管班，缓解家长照管压力，家长更安心、孩子也更安全，赢得了群众点赞。但记者调查也发现，有的托管班人手不够、场地有限、资源不足，只能将孩子们集中起来写作业或者看书，很难开展一些活动。“社区能够提供这方面公共服务的志愿者有限，孩子一多就照顾不过来，除非有家长在旁，我们一般不鼓励小朋友在户外活动。”一位社区志愿者说。

对此，黑龙江绥化市读者赵先生建议，社区可以充分利用志愿服务平台，倡导志愿者主动报名参加暑期托管等志愿者活动，还可以开展“一日志愿者”活动，号召家长担任志愿者，协助做好托管期间餐食分配、秩序引导等辅助性工作，减轻社区工作人员的管护压力。

中国人民大学社会与人口学院副教授祝玉红表示，家长要高度重视假期安全问题，妥善处理好工作与孩子假期安全的关系，帮助他们合理安排好假期生活。不仅要确保孩子的人身安全，也要重视其心理健康的培养和提升。

当意外伤害发生后，有的家长缺乏相关急救技能，束手无策或采取不适当的方法，对孩子造成二次伤害。“建议家长平时多注意一些相关应急知识的储备和积累，比如常见事故的处理方法、急救知识等，为专业救援赢得更多时间。”祝玉红说。

学校安全教育不能走过场、流于形式

暑假期间，做好学生安全教育、建立安全保障制度，仍需要学校大力参与。

河南郑州市读者申国华认为，中小学生的安全教育应该是一门必修课，个别老师和家长认为安全教育与学生升学、考试关系不大，所以既不关心也不关注，有的学校根本就没有设置此类课程，这种错误认识应当予以纠正。“学生的安全教育不仅要学习安全常识，还需要有演练科目和专业老师，让学生熟练掌握相关技能。安全教育绝对不能走过场、流于形式。”申国华说。

“建议学校和各类教育机构加强安全教育，重点对防溺水、防触电、交通安全、饮食安全、疾病预防等重点领域采取有效措施，定期开展好安全教育，确保学生安全。可以开展防失火防溺水防诈骗等安全常识竞赛，由此进一步强化学生安全防范的理念和技能。”江苏连云港市读者秦继真表示。

近期，蓝天救援队走进江西宜春市桥西中心小学开展防溺水安全教育活动。随着暑期来临，许多学校都安排了防溺水安全宣传活动。

有读者建议，学校放假后，应对学校教室、宿舍、食堂、消防设施等各个方面开展安全检查。尤其是针对室外体育运动设施和图书馆、体育馆、美术馆等室内相关设施进行维护和保养，消除安全隐患。

对于学生的假期情况，学校、家长还应该及时沟通，掌握动态，建立家校互联制度。云南大学学生工作部学生事务科科长张丽媛表示，应建立重点时段排查机制，通过家校合作，加强与学生家长的有效沟通，引导家长自觉增强假期安全意识。还可为家长举办家长会、安全培训等，帮助家长排查消除青少年儿童生活环境中的安全隐患，纠正一些常见的不安全做法。

“对于需要留校的学生，我们也有从学校、学院到宿舍楼的多层级管理制度，确保学生在校期间的安全。辅导员和班主任会定期联系了解学生状况，针对重点人群进行安全排查，确保学生假期身心健康。”张丽媛说。

形成全社会共同保护暑期安全的合力

青少年儿童的假期安全，不仅需要家长、学校携起手来，还需要全社会共同努力，规范安全设施建设，加强安全教育宣传。

浙江东阳市读者徐步文发现，随着暑期来临，附近各乡镇逐渐热闹了起来。特别是在有水的地方，父母带着孩子戏水，还有的孩子自己在水边摸螺、捞虾，玩得不亦乐乎。入夏后气温增高，戏水的人增多，但许多水域缺乏安全警示牌和救生圈等救护器材。“水库、河流、湖泊边的安全设施需要配备完善，同时家长也要时刻注意孩子的安全状况，切不可让孩子单独玩水，一旦发生意外，后果不堪设想。”徐先生说。

有读者来信反映，一些地方公共场所硬件设施存在安全隐患，如道路坑洼破损、路灯电线裸露、窨井盖丢失等，还有部分社区电线、排水等设施安装不规范，建议有关部门对受损公共设施加强排查，尤其是孩子们爱玩的游乐设施、健身器材等，更要消除风险，确保安全。

山东济宁市读者焦峰修来信建议，有关部门对辖区内河、塘、沟、渠等可能导致安全事故的区域进行登记，并对附近的安全设施定期展开拉网式排查，不断完善和更新安全隔离设施和警示标牌。对这些区域定时巡查，并做好应急准备工作，一旦发生意外事故，能第一时间进行救援。

吉林永吉县消防大队的消防员近日来到口前镇河东社区，为社区的孩子们讲解了如何预防家庭火灾、如何拨打“119”报警电话、如何正确使用灭火器、如何逃生自救等基础知识。还通过VR等科技手段，让小朋友们现场体验了面对火灾应如何准确判断和有序逃生。永吉县社区管理服务中心主任王学强说，通过社区对接社会资源，丰富了安全教育的形式和内容，让孩子们切身体会到安全防范的重要性，掌握了相关应急技能。

为解决家长暑期“看护难”问题，有的地方充分引入社会力量、社会资源，解决托管难题。福建宁德市总工会下发关于举办职工子女暑托班的通知文件，全市有需求意愿的社区和单位都可以根据文件的要求组织开办职工子女暑托班。暑托班由街道、社区、机关企事业等单位主办，通过向具备一定资质、能力和经验的社会组织购买服务等方式举办。

中国人民大学法学院教授刘俊海表示，除了学校、社区免费看管，还可以通过部分有偿的方式，引入第三方机构填补托管空白。以“家长自愿、规范收费、财政适当补贴”的方式，提升教育硬件设施，提高社会力量参与的积极性。如果引进校外特色类师资或课程的，收费按照有关部门制定的标准执行，“但相关部门也要加强监管，对于校内的人身、食品、财产等安全，一定要监督到位，谨防次生风险。”

江苏常州市读者王修表示，呵护学生安全需要全社会共同参与，可以引导组织更多针对留守儿童等群体的公益夏令营，通过开设不同类别的实践、研学等活动，给予孩子快乐、安全的暑假。

还有读者呼吁，体育场所、文化场馆等应该更多向学生开放，给孩子们提供更丰富多彩的文化体育资源。“比如防溺水，大多数的溺水事故都是发生在野外河流、水库等地。可以通过修建更多游泳池、开设暑期游泳课等方式，降低孩子们到野外无人看管的地方游泳的可能性。”陕西咸阳市读者周荣光说。

《 人民日报 》（ 2023年07月17日 07 版）