权威部门话开局｜国家药监局：药品和医疗器械今年网络销售额预计将超3500亿元

人民网北京7月5日电 （记者孙红丽）国新办5日就“强化药品监管 切实保障人民群众用药安全”举行发布会。会上，国家药监局副局长黄果介绍，当前我国药品、医疗器械、化妆品网络销售整体呈现出高速发展态势。据估算，2022年，仅药品和医疗器械的网络销售额已达到2924亿元，预计2023年将超过3500亿元。

黄果表示，为了统筹提升网购本身的便利性以及网售药品的质量安全，国家药监局提前谋划采取了一系列措施，主要有以下三个方面：

一是完善法治。截至目前，药品、医疗器械、化妆品均已出台了专门的网络销售监督管理办法，主要明确了监管部门、经营企业和第三方平台的法律责任，强化网络销售监测、发现案件调查处理的相关规定，强调安全风险控制的相关措施，要求对网售全过程强化质量管理。

二是加强网治。针对网络销售违法违规行为的隐蔽性和发散性，国家药监局抓紧建立了“以网管网”机制，探索采取“以快治快”办法，快速发现和消除网售可能出现的安全风险。目前，已经对网络销售企业和主要的第三方平台实行了全覆盖的网络监测，后续还将不断强化监测力度，提升监测的靶向性、准确性和时效性。

三是促进共治。我们加强多部门协作，积极推进与工信、网信、卫健、市场监管等多部门联动，形成监管合力；同时注重发挥行业协会作用，建立健全行业规范，引导行业自律；还鼓励新闻媒体、消费者等积极参与，构建全社会齐抓共管格局。

黄果强调，第三方平台落实好平台治理责任，对于提升网售质量、培育良好网售产业生态至关重要。尤其是像阿里、京东、美团、拼多多、小红书等这样的大型平台，要带头落实平台责任，用足用好自身技术优势和管理优势，加强对入驻商家的合法资质审核和管理，强化平台在产品召回、风险处置和监督检查中的配合义务，配合相关部门做好相关工作。