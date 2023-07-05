权威部门话开局｜国家药监局：国家药品抽检总体合格率已从97.1%提升到99.4%

人民网北京7月5日电 （记者孙红丽）国新办5日就“强化药品监管 切实保障人民群众用药安全”举行发布会。国家药监局局长焦红在会上表示，这些年来，通过加强监管，国家药品抽检总体合格率已经从97.1%提升到了99.4%。

焦红介绍，国家药监局自成立以来，持续深化药品医疗器械审评审批制度改革，持续强化药品全生命周期质量监管，有效维护了药品安全形势的总体稳定，推动我国从制药大国向制药强国跨越，有力保护和促进了公众健康。

一是坚持严防风险，有效维护药品安全总体形势稳定。修订了《药品管理法》，制定了《疫苗管理法》，建立和完善了药品信息化追溯体系，疫苗管理体制改革取得历史性突破。2022年，我国疫苗国家监管体系通过了世卫组织的第三次评估工作，中国疫苗产品积极助力世界公共卫生事业发展。深入开展了药品安全专项整治行动，严惩重处违法违规行为，加强国家集采中选品种等相关重点产品监管，不断强化全生命周期质量监管。

二是坚持创新驱动，服务支持医药产业高质量发展。药品医疗器械审评审批制度有序推进，审评审批流程持续优化，一大批创新药、创新医疗器械获批上市。近年来，累计批准了创新药品130个、创新医疗器械217个，仅今年上半年就有24个创新药、28个创新医疗器械获批上市，有力满足了人民群众的健康需求。落实党中央、国务院决策部署，出台《关于促进中药传承创新发展的实施意见》，推动建立符合中医药特点的审评技术标准体系，批准中药新药31个，助力中药传承创新发展。扎实推进仿制药质量和疗效一致性评价工作，目前已累计有615个品种通过了一致性评价工作，进一步满足了人民群众的用药需求。

三是坚持夯实基础，全面加强药品监管能力建设。落实《国务院办公厅关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，推进药品监管科学化、法治化、国际化、现代化。全面完成了《药品管理法》《疫苗管理法》《医疗器械监督管理条例》《化妆品监督管理条例》制修订工作，发布规章13部，颁布实施2020版《中国药典》，药品监管制度和标准体系的“四梁八柱”基本建立。设立了长三角、大湾区4个药品、医疗器械审评检查分中心，服务国家区域发展战略。落实《国务院办公厅关于建立职业化专业化药品检查员队伍的意见》，省级药品检查员队伍已经达到2万多人，进一步夯实了药品监管基础。全面加强国际交流和合作，中国药监国际话语权和影响力不断提升。