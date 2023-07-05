高温天气心脑血管疾病高发 老年人这样预防

近期，全国多地迎来高温天气。高温高湿环境下，人不仅要面临中暑风险，对于本身罹患心脑血管疾病的人群，尤其是一些老年患者更要引起警惕，保护好心脑血管，避免意外发生。

“大多数人觉得数九寒天较易引发心脑血管疾病，夏季会相对安全些。其实不然，老年人由于高温适应性较弱更易突发心脑血管疾病。”武汉大学人民医院（湖北省人民医院）心血管医院副主任医师冯高科在接受人民网记者采访时介绍，随着气温的升高，人体皮下血管扩张，皮肤血流量比平时增加3至5倍，代谢加快，可能会加重心血管狭窄患者的心肌缺血。当气温高于32℃时，脑卒中（中风）的发生率较平时高出66%，并且随着气温的升高，危险性还会增加。另外，天气炎热血压容易波动，血流冲击血管内已经形成的动脉硬化斑块，形成血栓，进而堵塞供应心脏的血管，就会诱发心肌梗死等急性事件。

“不当的解暑降温方法会加重心脑血管负担。”冯高科表示，一是冲冷水澡。高温天气，人的全身血管均处于扩张状态，如果身体突然遭遇寒冷刺激，会导致脑血管收缩痉挛，严重时可能引起颅内大出血。二是对着空调直吹。从高温的室外进入空调房，虽然身体一时会感觉舒爽，但血管和心脏很难适应过大温差，容易突发疾病。三是大口猛喝水。适当补水能降低血液黏稠度，但如果喝水太快，会加重心脏负担，患有冠心病的人群更是可能出现胸闷气短等症状，严重的可能导致心梗。

冯高科表示，罹患心脑血管疾病的患者，尤其是老年患者，建议通过科学有效的方式做好防暑降温，从而保障心脑血管患者的安全。

高温天气预防心脑血管疾病要做到饮食清淡，及时补充水分。中午温度高要减少外出，室内温度不宜骤升骤降，要经常通风换气。夏季天气闷热，傍晚时分有氧运动30分钟即可，老年患者可选择慢跑、散步、打太极拳等。尽量避免情绪波动以免造成心率、血压升高，产生不良影响。