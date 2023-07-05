盐水冲洗或可减少术后胆总管结石复发

7月3日，科技日报记者从兰州大学第一医院了解到，该院外科内镜中心的一项前瞻性随机对照研究证实，经内镜逆行性胰胆管造影（ERCP）术后100毫升盐水间断冲洗可降低胆总管结石复发率。相关研究成果发表于《临床医学杂志》。

胆总管结石（CBDS）是临床最常见的胆道系统疾病，经内镜逆行性胰胆管造影是治疗胆总管结石的一线治疗手段。据报道，胆总管结石的复发率为4%—24%，结石复发增加患者再住院和再手术率，严重影响患者生活质量，并且加重患者经济负担。对于内镜取石术后残余的小结石或结石碎片，胆道造影容易遗漏，常导致术后胆总管结石复发，清除残余小结石或结石碎片可能具有预防结石复发的作用。

研究团队首先通过一项前瞻性自身前后对照研究，利用经口直视胆道镜建立胆道清洁程度评分系统，评估不同剂量生理盐水冲洗后胆道清洁度，证明内镜下碎石并取石术后100毫升生理盐水冲洗可使94%的胆道达到较好的清洁程度。之后，他们设计了一项前瞻性随机对照研究，纳入180例需要机械碎石的胆总管结石患者，分为生理盐水冲洗组90例和对照组90例。结果表明100毫升盐水间断冲洗可显著降低ERCP术后结石复发率。

据悉，该研究历时4年，最终推出了不增加任何费用就能够降低ERCP术后结石复发的新方法，为胆总管结石的防治提供了新的思路。此外，对于盐水冲洗无法完全清除的残余结石或壁附絮状物（约6%），该团队还设计开发了一种既具有冲洗功能又可刷洗胆道的装置，进行结石复发的深层机制探索。