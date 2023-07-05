一种水凝胶可再生子宫内膜 有望治疗不孕不育症

韩国浦项科技大学和抱川中文医科大学的一个联合研究小组，利用子宫衍生的脱细胞外基质（UdECM）研制出一种可诱导子宫内膜再生的水凝胶，并首次揭示了控制这一过程的机制。该项成果发表在3日的《先进功能材料》上，为治疗不孕不育带来新希望。

健康的子宫内膜在成功妊娠中起着关键作用。子宫内膜变薄会增加流产风险，而这正是导致女性不孕的一个重要因素。目前，激素治疗和子宫内膜注射等方法成功率不高。

研究团队此次开发的水凝胶具有两种不同组织（整个子宫组织和子宫内膜的特定层）的特征，其蛋白质组成与实际子宫内膜成分非常相似。

研究人员在动物模型中对其进行了验证。他们发现，水凝胶诱导了小鼠子宫内膜厚度的恢复，为胚胎植入创造了良好的环境。此外，作为一种生物材料，该水凝胶细胞毒性低，确保了90%的胚胎存活率。

研究还发现，胰岛素样生长因子（IGF1）和胰岛素生长因子结合蛋白（IGFBP3）参与了子宫内膜再生。这一发现为进一步研究子宫内膜再生提供了平台。

此外，对于宫内粘连和胚胎反复移植失败等各种情况，研究小组也证实了水凝胶的治疗效果。这为基于患者子宫内膜状态的个性化治疗开辟了道路。