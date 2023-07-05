压实平台责任 防范食品浪费（市场漫步）

充分发挥平台企业示范引领作用，提示消费者按需点餐、理性消费，加强对餐饮服务经营者的引导，推动建立防范外卖食品浪费的长效机制

国家市场监督管理总局、商务部近日联合印发《关于发挥网络餐饮平台引领带动作用 有效防范外卖食品浪费的指导意见》（以下简称《指导意见》），明确提出，网络餐饮平台要科学设置起送价格、满减促销规则，探索根据商户经营规模、餐品档次、订餐距离的不同，引导平台内商户合理设置餐品起送价格。此举对于充分发挥平台企业引领带动作用，防范外卖食品浪费，促进网络餐饮行业规范健康发展，具有积极意义。

随着我国网络餐饮市场规模不断扩大，外卖用户规模快速增长。据统计，截至2022年底，国内外卖用户已达5.2亿，外卖已走进千家万户。网络餐饮平台一头连接千千万万的商家，一头连接亿万消费者，成为防范餐饮浪费的重要环节。

要发挥外卖平台的正向引导作用。从2017年开始，某外卖平台上线让消费者自主选择“需要餐具”或“无需餐具”的功能，截至今年4月，已有超过3.27亿用户使用过“无需餐具”功能，累计减碳超过15万吨。市场监管部门在调研外卖食品浪费问题时发现，很多消费者在点餐时会多选几份米饭、馒头等单价比较低的商品，究其原因，是因为有的外卖平台推出“满减凑单”活动，需要一定的消费门槛才能免配送费。事实上，消费者一顿吃不了这么多“凑单”买来的主食，很容易造成食品浪费。因此，要对外卖平台加强监督，引导理性消费。

防范外卖食品浪费要压实平台责任。《中华人民共和国反食品浪费法》明确了网络餐饮平台反食品浪费的法定义务。此次印发的《指导意见》，从优化餐品供给结构、优化餐品信息展示、强化全流程消费提醒、优化平台规则协议等方面提出10项举措，督促头部平台企业发挥示范引领作用，提示消费者按需点餐、理性消费，推动建立防范外卖食品浪费的长效机制。

抓住平台这个“牛鼻子”，防范外卖食品浪费就能事半功倍。一些网络餐饮平台已经在点餐、提交订单、完成订单等环节设置适量点餐提醒；优化“满减凑单”机制，引导商家增加鸭蛋、咸菜等预包装小食品，以替代主食类餐品用于凑单；激励商家提供“小份菜”“小份饭”，为其提供流量支持，并对消费者下单购买“小份菜”“小份饭”等绿色消费行为给予补贴……这些外卖平台的点滴变化，有助于推动消费者形成文明消费、按需点餐、珍惜粮食的意识，推动餐饮企业选择节约适度、绿色低碳、环保健康的生产经营模式，推动全社会树立起“浪费可耻、节约为荣”文明新风尚。

制止餐饮浪费，不可能毕其功于一役，希望监管部门、订餐平台、广大消费者携起手来，从小事做起，从节约一滴水、节约一碗饭做起，共同打好厉行节约持久战，营造反对浪费的良好社会氛围。

《 人民日报 》（ 2023年07月05日 19 版）