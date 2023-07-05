银发消费让老年人幸福生活（消费视窗·探寻市场新亮点）

福建省福州市鼓楼区安泰街道居家社区养老服务照料中心的工作人员（右）与老人进行手指训练游戏。

谢贵明摄

内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区针对特殊困难老年家庭，持续开展智能化、适老化改造和居家上门服务等提升工程。图为工作人员为老人演示轮椅的使用方法。

丁根厚摄

今年5月召开的二十届中央财经委员会第一次会议指出，“把人口高质量发展同人民高品质生活紧密结合起来，促进人的全面发展和全体人民共同富裕”“要实施积极应对人口老龄化国家战略，推进基本养老服务体系建设，大力发展银发经济”。

我国已经进入老龄化社会，促进银发消费、发展银发经济，既是关爱老年群体、提高人民生活品质的要求，也是实现高质量发展的重要内容。当前银发消费呈现什么趋势？怎样创新产品服务、改善消费环境，更好地服务老年消费者？记者进行了调查。

——编 者

老年人消费市场增速加快，消费升级趋势明显，更加注重提高生活品质

“每月退休金到账后，我会把一半左右的钱存入银行，剩下的主要用于日常生活花销。”生活在湖南的阮梅是一名企业退休职工，每个月稳定的退休金，让阮梅感觉很满足。

除了日常生活花销，阮梅还喜欢与家人一同外出旅游：“平时，我和家人会开车到城市周边转转，在户外露营野餐。一年也会进行一两次长途旅行，愉悦身心又开阔眼界。”

退休后，阮梅找到了自己的兴趣爱好：“空闲时间，我喜欢和小区里的姐妹们一起跳跳舞，既锻炼了身体，也打开了自己的社交圈。”阮梅说，“现在，我也学会了手机购物。新买的衣服已经发货了，过两天跳舞时就能穿。”

记者调查发现，线上消费成为不少老年人的新体验。

网络购物已经成为阮梅的主要购物方式之一。“我线上购物花销大约占30%。”阮梅说，“网上购物不仅方便，还能做到‘7天无理由退货’，很省心。”

重庆市璧山区璧城街道居民曾永国年近七旬，也喜欢网购，主要购买医药健康产品。“我有‘老寒腿’，去年儿子在网上给我买了一款智能护膝仪。不仅能加热、按摩和艾灸，而且充电即用、穿戴方便。”

对这款科技感十足的仪器，曾永国非常满意，在儿子指导下，他现在经常上网查找营养保健、日常护理、体检监测等商品。

前不久，曾永国在网上看中了一款智能小药盒，可以通过铃声和震动提醒自己按时吃药。曾永国说：“像这种专门针对老年人设计的产品，不仅能解决年龄大、记性差的问题，而且可以免去子女担忧。”

老人消费方式逐渐向数字化转型，消费层次也在提升。

作为杨柳坝社区里小有名气的“穿搭高手”，曾永国认为：“时尚无关年龄，老年人也可以追求更加精致美好的生活。”他建立“杨柳坝潮流群”微信群，每月举办线下时尚沙龙，和其他20多位老人分享穿搭技巧，一起购置新衣服。

爱生活、追时尚，重健康、懂保健，会网购、讲品质，如今老年人群消费更加注重生活品质，消费升级趋势明显。

最近，阿里巴巴发布的老年人消费报告显示，2022年老年人消费市场增速达20.9%，银发经济的新增长点正从传统的健康医药转向美容、旅行、智能设备等。今年以来，老年消费者在主流旅游APP上的消费增速均达到80%以上，购买智能设备的增速超过52%。

丰富养老产品，科学配置资产，为退休后的养老生活提前做好储备

重庆市高新区虎溪街道居民唐文今年刚满40岁，拥有稳定的工作。10年前，唐文和爱人就购买了商业养老保险。“养老需要自己提前谋划，到了晚年生活才更有保障。”如今，唐文可以每月领取返利钱。

为了拥有更充分的保障，唐文和爱人还购买了重疾险、意外险等，两人每年在保险费用方面的支出大约6万元。“保险产品还是要早点配置，老年人可以选择的产品少，而且保费也贵，现在需要为未来的生活铺垫好。”唐文说。

去年底，他们开设个人养老金账户。“这相当于一个存钱罐，每年往里面存点养老钱，心里就会更踏实。”唐文说，“今年个人所得税年度申报，我还因此享受了1000多元税收优惠。希望以后养老金理财产品更丰富、更多样化，让我们有更多稳健的投资渠道。”

做好长远资产规划，增强自身保障能力，才能享受到更有品质的老年生活。生活在北京的李韵今年38岁，去年12月在招商银行开立了自己的个人养老金账户并进行了缴存，未来计划每年按照1.2万元满额缴存个人养老金。“我用个人养老金账户里的资金购买了两只基金产品，期限是3年和5年。”李韵说，不仅投资有收益，今年个人所得税年度汇算申报时，还享受了税收优惠。

“此前我还购买了大病保险、年金保险等，多添了一份保障。”李韵说，“到我退休的时候，要想有更高生活品质，就要多做些准备，趁着现在家里有盈余资金，考虑做一些长期、稳健投资。”

“应根据自己的养老需求尽早规划，增强专属账户攒养老资金的意识，提前储备养老资金。养老投资长达十几年甚至几十年，需要通过丰富的养老产品和科学的资产配置控制风险，实现稳健的保值增值，增强自身保障能力，将储蓄养老转变为投资养老。”招商银行相关部门负责人说。

为了丰富百姓理财产品，业界养老理财产品开启试点。根据理财登记中心统计，截至今年5月底，11家理财公司通过10家银行在10个试点地区累计发行养老理财产品51只，投资者累计购买金额约1005.55亿元，共有46.65万个投资者购买。

随着个人养老金账户开立，今年2月10日，首批个人养老金理财产品发售，根据中国理财网发布的数据显示，4家理财公司共发行18只个人养老金理财产品，累计销售规模达到7.63亿元。截至6月27日，有10.9万人通过个人养老金购买了理财产品，平均每个投资者购买7000元，占全年可购买额度的58%。

中银理财是率先发售个人养老金理财产品的理财公司，目前中国银行个人养老金账户已上架代销中银理财发行的5只理财产品，除了理财产品，客户还能在银行投资个人养老金保险产品、个人养老金公募基金产品和特定养老储蓄产品。

中国银行相关部门负责人说，可以综合自身的退休年限、投资目标、风险承受能力等，积极参与个人养老金资产配置，通过个人养老金专属产品的长期投资、分散配置，为退休后的养老生活提前做好储备。

创新适老化产品供给，营造安全放心的消费环境，更好地服务老年消费者

“希望推出更多适应老年人消费需求的产品和服务。”重庆市沙坪坝区覃家岗街道居民陈洁表示，她有稳定的退休金，但现在适合老年人的商品并不多，有的商品分量过大，对于独居老人来说，容易造成浪费。现在商场里有适合年轻人、小孩的消费场所，却很少为老年人开设消费专区，不仅商品种类分散，也缺少一些适老化设施和特殊考虑。比如在超市里，有时老年人商品摆放的位置过高或过低，让老年人拿取不便。又比如，网购商品有时候没有送货上门，去存放点自己取货，对老年人来说，也是不小的困难。虽是细节，但是影响老年人的消费感受，需要逐步改进。

老年消费者更期待安全放心的消费环境。记者在采访中了解到，不少老年人喜欢网上购物，但购买首饰、家电、家具等比较贵重的商品时，还是比较慎重，更愿意从实体店购买。他们担心上当受骗，后期维权难。老年人希望相关部门进一步加强执法，严厉打击假冒伪劣、夸大产品效果等欺诈老年消费者的行为，同时完善老年人维权机制，畅通渠道，优化老年人的售后服务，让老年人敢消费、愿消费。

近日，亿邦智库发布的《2023年银发人群消费趋势洞察报告——家用电器篇》显示，从天猫供需指数看，“适老”家电行业需求侧涨幅远超供给侧。2022年天猫“适老家电”商品的搜索量同比上涨200%，需求主要集中在集成家电、冰箱、洗护等类别，和环境健康、居家生活、个人护理等类别。消费者更加追求产品的便捷性、安全性、功能性、健康性。

打造线下适老化消费场景和产品空间广阔。业内人士指出，实际上，适老化需求是一项综合性需求，需要多个产品搭配，组合成为一套完整的解决方案，才能实现无障碍、智能的看护和家居体验，这为线下服务和销售创造了机会。

不仅是实物商品需求，老年人的服务消费需求同样旺盛。麦肯锡发布的最新一期中国金融业CEO季刊指出，退休后，大量家庭将从养老储蓄阶段转入养老消费阶段，对于交通出行、健康管理、医疗护理等服务需求将爆发性增长。相关机构应细致梳理目标客群的各类需求，包括生命周期、财务管理、健康管理等，搭建一站式综合化养老金融生态，不仅为养老人群提供财富管理服务，也为其提供养老社区、健康管理、生活护理、旅居养老等附加服务，真正满足老年人差异化养老需求。

《 人民日报 》（ 2023年07月05日 19 版）