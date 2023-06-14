世界献血者日：无偿献血知识九问九答

2023年6月14日是第20个世界献血者日。血液不能人工合成、不可替代，也不能长期保存。因此，足量、安全、持续的血液供应，是开展临床医疗救治和患者生命安全的重要保障。世界卫生组织发布的全球血液安全报告显示，中国在无偿献血、血液安全和临床用血等方面位居全球前列。近日，人民网记者采访了天津医科大学第二医院输血科副主任技师周树民，与大家聊聊无偿献血那些事儿。

问：我国为什么实行无偿献血？

答：《中华人民共和国献血法》明确规定：国家实行无偿献血制度。只有以人道主义无私奉献而不是以经济报酬为目的的无偿献血，才能最大限度地降低经血液传播疾病的危险，从根本上保证血液质量。

问：无偿献血有哪些规定？

答：国家提倡18周岁至55周岁的健康公民自愿献血。既往无献血反应、符合健康检查要求的多次献血者主动要求再次献血的，年龄可延长至60周岁。血站对献血者必须免费进行必要的健康检查；严禁血站违反规定对献血者超量、频繁采血。

问：献血会影响健康吗？

答：科学献血，无损健康。符合献血条件的人，献血200至400毫升，不超过正常人体血液总量的十分之一，不会对身体健康造成损害。绝大部分献血者献血后没有任何献血不良反应，少数献血者可出现头晕等不适感觉，属于一过性的血管迷走神经性反应，多见于初次献血者，心情紧张、群体效应是常见的诱因。这种不适经过适当处理和短暂休息后均可缓解。

问：献血会感染疾病吗？

答：不会。目前正规血站采血点的采血、检测的耗材全部是一次性密封无菌的耗材，严格执行国家卫生标准进行耗材采购。采血时采用一人一针一血袋的方式采集，献血者不会被传染疾病。

问：献血会降低免疫力以及造成贫血吗？

答：不会。人体血液通过机体调节处于动态平衡状态，构成人体免疫抗病能力的主要是白细胞。一次献血200毫升至400毫升，所捐献的白细胞占人体白细胞总数的1%至2%，失去的白细胞很快就会得到补充。同样献血后储存的血液也会马上补充上来，不会减少循环血容量，更不会造成贫血。贫血是一种疾病，贫血的人是不能参加献血的。

问：感冒是否可以献血？

答：如果现在已经有明显的感冒症状，如发热、头痛、咽痛、咳嗽等症状，均不适宜参加献血。如果无任何感冒症状，仅仅是自觉轻度不适，或者预防性服用感冒药物，需要经过献血现场体检医生的综合判断，决定是否适合献血。

问：献血前有哪些注意事项？

答：献血前，保持饮食清淡，献血前一天和当天可按往常的习惯进餐，但不要吃肥肉、鱼、油条等高脂肪或高蛋白食物；不饮酒。献血前一晚充足睡眠，不做剧烈运动。

问：献血后有哪些注意事项？

答：献血后，压迫针眼处10分钟左右或用弹力绷带压迫20分钟左右，防止皮下出血；针眼处保持干燥、清洁，4小时内不沾水，避免感染；献血的手臂24小时内不提重物。献血后1至2天内不做剧烈运动，多饮水，适当补充维生素C和铁含量高的食物，如瘦肉、鸡蛋、猪肝、豆制品以及果蔬等。

问：献血后血液多久可以恢复？

答：健康成年人一次献血200至400毫升后，骨髓的新陈代谢加快，人体在肝、脾等脏器内贮存的血液也会迅速进入血液循环系统，和循环血量保持平衡。人体各组织间的液体成分立即会进入血管内，只要1至2小时便可补上失去的血容量；血浆蛋白大约在1至2天内即可补足；红细胞和血红蛋白在7至10天即可恢复到献血前水平。血液中的各种成分本来就处于不断循环再生的过程之中，只要遵循献血间隔期，不必担心献血后的恢复。