急性脑卒中治疗有了新策略

科技日报讯 （记者雍黎）6月12日，科技日报记者从陆军军医大学第二附属医院（重庆新桥医院）获悉，该院神经内科杨清武教授和资文杰教授团队牵头发起的前瞻性、多中心、双盲、双模拟、随机对照临床研究——急性非大、中血管闭塞性卒中早期替罗非班治疗临床试验（RESCUE BT2试验）取得重大突破，为急性脑卒中治疗提出了一项中国标准。相关研究论文近日发表在《新英格兰医学杂志》上。

据了解，脑卒中是当前严重威胁全球人类健康的重大疾病，自2005年以来，脑卒中已成为我国国民首位致死致残性疾病。

目前，静脉溶栓治疗是急性缺血性脑卒中唯一标准药物治疗方法。不过，静脉溶栓的治疗时间窗却非常短。

“静脉溶栓治疗时间窗仅为发病后4.5小时以内。”论文第一作者资文杰解释，加上严格的禁忌症，我国静脉溶栓率仅约5.64%。未能接受静脉溶栓治疗的大量患者，尤其是非大、中血管闭塞性致残性卒中患者，缺乏高级别循证医学证据推荐的有效治疗方法。因此，针对临床上这一治疗困境，人们亟须探索新的治疗策略。

替罗非班是选择性糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体抑制剂，此类药物对急性冠脉综合征患者有效，被用于心脏病的治疗，专家因此推测其或许能抑制急性卒中病程中活化血小板介导的血栓形成。但之前的临床研究结论不一，且规模小或患者卒中较轻。因此，替罗非班对中度至重度缺血性卒中患者的疗效尚不明确。

该研究联合全国117家卒中中心协同开展，探索静脉使用替罗非班是否可以改善急性非大、中血管闭塞性致残性卒中患者的临床预后。

研究结果表明，相比于口服低剂量阿司匹林，静脉替罗非班治疗能够显著提高急性非大、中血管闭塞性致残性卒中患者极佳功能预后比例。

“这为错过急性脑卒中黄金治疗时间的患者提供了新的治疗方式。”资文杰表示，研究最终证实了静脉替罗非班治疗相较于传统治疗方式能显著降低急性非大、中血管闭塞性致残性卒中患者的致残率。