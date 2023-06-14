我国免税店包括口岸免税店、离岛免税店和市内免税店3种。在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中，促进免税零售、发展免税经济是连接国内外两个循环的节点之一。随着国内消费升级、海外消费回流，免税销售成为激发内需潜力、繁荣消费市场的重要力量。

免税购物在吸引消费回流、拉动消费增长方面具有重要作用

在连接澳门与珠海的拱北口岸，北京游客张园被一家免税店吸引了目光：“香化产品很全，又赶上全店做活动，在免税价格基础上再打折，便宜了不少，就给自己和家人都买了一些。”

张园所说的免税店，是珠海市免税企业集团有限公司在拱北口岸全新升级的入境免税店，经营面积达3889平方米，品类覆盖香化、日用品、食品等。自5月16日试营业至今，该店销售额环比增长约20%，客单价环比提升约10%，特别是香化和精品类销售额增长近3倍。

作为连接国内外消费市场的节点，免税购物在吸引消费回流，拉动旅游、航空、酒店等行业消费增长方面具有重要作用。去年4月国务院办公厅印发的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出，“完善市内免税店政策，规划建设一批中国特色市内免税店。”今年以来，各地加快落实免税店创新政策，一批新的免税店接连开张——

4月，在海南万宁，王府井国际免税港正式营业，海南离岛免税店数量增至12家；

5月，国药中服免税南昌机场店开业，为旅客提供“旅游+零售”全新消费体验；

6月初，杭州萧山国际机场4号航站楼新建的入境免税店开始运营，首批1.4万余件免税品上架销售……

“拱北口岸是粤港澳大湾区人流、物流重要交汇点之一，单日出入境客流可高达40多万人次。得益于得天独厚的区位优势，拱北口岸及其周边是全国最具活力的旅游零售市场之一。”珠海市免税企业集团有限公司总经理助理潘明明表示，“我们希望将拱北口岸入境免税店打造为粤港澳大湾区重要旅游消费目的地和展示大湾区商贸活力的示范标杆项目，助力激发大湾区旅游消费新活力。”

“商务部将今年定为‘消费提振年’，各地也铆足了劲，多措并举激发市场活力，珠海免税集团旗下的口岸免税店业务增长势头非常明显。”潘明明表示，随着旅游市场快速恢复，入境旅客消费持续增加，国内免税购物市场仍有较大增长空间。

今年，海南离岛免税政策实施迎来12周年。12年来，海南积极推进免税品品牌、品种、价格与国际“三同步”，离岛免税购物品牌更加丰富、购物环境不断优化、营销方式更加多样、购物便利性持续提升。据海口海关统计，自2011年4月20日海南离岛免税政策实施以来，截至2023年4月19日，海口海关共监管离岛免税购物金额达1850亿元，购物人数达3428万人次。

“目前，中国市场规模大，消费需求旺盛，免税购物拥有巨大的发展机遇。”中免集团常务副总经理常筑军表示，中免集团将坚持开放发展，与国际同行一道，共同为广大境内外游客提供更优质、更丰富的商品和服务。

提升服务水平，满足个性化、多元化、高品质消费需求

“以前买完东西还要去机场提货，赶飞机时间又紧，有些手忙脚乱。现在好了，现场买完就可以拿走，省时省心多了。”刚从海南旅游回来的江苏南京游客胡小雪希望，更多免税品能够纳入新提货方式。

自今年4月1日起，海南离岛免税购物在原有提货模式基础上，新增了“担保即提”和“即购即提”两种提货方式。此前，海南离岛免税提货方式主要包括离岛自提（在机场、火车站、码头指定区域提货）、邮寄送达、岛内居民返岛提取等，3种提货方式均需在离岛后才能提货。

在相关政策带动下，免税经营主体加快拥抱海南离岛免税市场，不断提升服务水平，更好满足消费者个性化、多元化、高品质的免税消费需求。

去年10月开业的中免海口国际免税城，设有多种定制主题空间包厢，可满足商务洽谈与购物休闲的多种需求。同时，消费者在游客服务中心不仅可享受行李寄存、轮椅租借、爱心医药箱等服务，更可根据电子导航系统和AR导航，快速、便捷地找到店铺位置，购物体验舒适度明显提升。

常筑军介绍，适应消费需求变化，中免集团不断完善线上线下一体化策略，持续优化会员生态和客户管理服务体系。目前中免会员数量已超过2600万。

专家表示，北京、上海、广州等城市在免税经济方面具备较强的优势。创新消费场景，推动发展免税经济，有利于引导消费回流，同时，也能推动消费升级，带动旅游购物与国际接轨，助推现代服务业转型。

北京提出，增强免税商店国际竞争力，推动更多免税、退税政策落地。北京城市副中心运河商务区提出探索设立免税商店，吸引“环球影城”游客及京津冀地区消费人群；北京东城区印发《东城区老字号创新发展三年行动方案（2023—2025年）》提出，支持老字号进免税店、上跨境电商平台，推动数字化转型。今年一季度，北京市离境退税销售额同比增长8.9倍，退税申请单开具量同比增长6倍。

广州提出，依托交通口岸枢纽，进一步扩大免税消费的辐射力和影响力。扩大白云国际机场等口岸免税店经营规模，支持在广州东站、南沙国际邮轮母港等口岸开设口岸免税店。扩大免税店商品的覆盖范围，支持国潮国货进驻免税店。发展保税展销体验消费及境外旅客购物离境退税服务，培育打造离境退税示范街区。

美妆、服装、箱包……国免上海店是上海市中心规模最大的免税店，占地面积3300平方米，有10个品类超1万个商品在售。今年“五五购物节”促销活动期间，国免上海店推出定制化促销活动，让更多消费者享受到免税购物的实惠和便利。

进一步调整优化免税政策，深挖市场潜力，为消费者提供更好的购物体验

在消费升级和政策促进等因素带动下，我国免税市场蓬勃发展。如何进一步挖掘政策潜力，带动旅游消费需求释放？

中国（海南）改革发展研究院副院长郭达分析说，2022年海南免税购物人数与旅游人数的比重（即渗透率）仅为7%，与全球知名旅游目的地城市相比仍有差距，这就需要由政策优势向服务优势转变。要着眼游客需求，提高免税购物的便利度。同时，在海南完善免税品加工、生产、服务产业链，最大限度发挥政策效应。

海口海关顺应免税新业态的发展形势，不断推进“一店多仓”“保免互转”监管模式改革，实现了海南全岛免税品“即到、即审、即卸”，同时，严厉打击“套代购”等违法违规行为，确保离岛免税政策有序稳步实施。

今年年初，为了更好保护消费者合法权益，市场监管总局强调免税企业向境内消费者销售已进口的商品，适用境内法律，应当遵守消费者权益保护法各项规定，“免税不免责”。要严格履行网购七日无理由退货义务，全面履行质量担保责任，完善商品信息披露。对免税品和非免税品要区分不同销售页面、明确标识商品类别、规范明码标价。

专家建议，进一步调整优化免税政策。充分借鉴国际经验，立足国情，加快推进关于放宽免税商品的限量、限额及限品种的政策研究和改革，深挖市场潜力，扩大消费者的选择空间。同时，加快市内免税店建设，为消费者提供更好的购物体验。

《 人民日报 》（ 2023年06月14日 19 版）