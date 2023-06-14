国家医保局公布2022年度医保基金飞行检查情况

人民网北京6月14日电 （记者乔业琼）近日，国家医保局官网发布2022年度医保基金飞行检查情况公告。根据公告，2022年共组织24个飞检组，完成对华中科技大学同济医学院附属同济医院的专项飞检和赴全国23个省份的年度飞检。

其中抽查了48家定点医疗机构，包括三级公立医院40家、三级民营医院3家、二级以下民营医疗机构5家，检查发现具体问题如下：

一是重复收费、超标准收费、分解项目收费，48家医疗机构存在此类问题。二是串换药品、医用耗材、诊疗项目和服务设施，46家医疗机构存在此类问题。三是将不属于医保基金支付范围的医药费用纳入医保基金结算，43家医疗机构存在此类问题。四是违反诊疗规范过度诊疗、过度检查、超量开药，39家医疗机构存在此类问题。此外，部分医疗机构存在分解住院，药品、医用耗材进销存不符，未严格执行国家组织药品耗材集中带量采购政策，按DRG付费模式下高靠病组、低标准入院等其他违法违规问题；一些医疗机构存在虚构医药服务项目问题。

国家飞检组将检查发现的问题移交被检地方后，被检地方医保部门组织力量逐一复核，依法依规依约处理存在问题的定点医疗机构。截至目前，已追回医保基金7.2亿元，对16家定点医疗机构处行政罚款1.2亿元，对7家定点医疗机构处违约金2525.1万元，部分问题仍在进一步复核处理中。

2022年，各省级医保部门在配合完成国家飞检工作的同时，积极完善省级飞检制度，常态化开展对辖区内各地市定点医疗机构的飞检工作。31个省份开展了省级飞检，覆盖了未接受2022年度国家飞检的省份。全年省级飞检共检查定点医疗机构2756家，处理违法违规违约定点医疗机构2413家，追回医保基金19.8亿元，处行政罚款1.6亿元，处违约金等1.5亿元。