@参保人 北京市异地就医备案高频问题解答来啦！

人民网北京6月13日电 （记者乔业琼）如何办理异地就医备案？备案后，本地医保是否能正常使用？北京医保微信公众号发布相关指南。

哪些人可以申请办理跨省异地就医？

北京市参保人员有跨省异地就医需求时均可申请办理跨省异地就医备案。

如何办理异地就医备案？

备案手续可通过国家医保服务平台APP、国家异地就医备案小程序或参保区经办机构窗口等线上线下多种途径，以登记本人信息、签署个人承诺书的方式进行办理。

如何核实线上备案是否成功？

可通过国家医保服务平台APP或国家异地就医备案小程序线上办理的异地备案，可在“异地备案”界面，点击右下方“备案记录”，选择“自助开通”，查看异地备案状态和详情信息。

办理备案时，需要选择定点医院吗？

北京市基本医疗保险参保人员跨省异地就医，普通门诊、住院就医不需要选定点医院。

门诊特殊病就医需按规定办理资格认定或登记（备案）手续选择定点医院。

办理备案，是否有“有效期限”？

有。北京市基本医疗保险参保人员办理跨省异地就医备案时，可根据实际需要自行选定备案有效期限，备案生效日期和备案截止日期以系统登记日期为准。

备案后，本地医保是否能正常使用？

能。办理异地就医备案后，北京市就医无影响。即北京市基本医疗保险参保人员办理异地就医备案后，原选定的北京市个人定点医院保持不变，可在北京市和就医地双向享受医保就医待遇。

此外，北京市所有定点中医医院、定点专科医院、定点A类医院、定点社区卫生服务机构为参保人员共同的定点医院，无需选择，可按规定就医。

如何取消异地就医备案？

【线上办理】北京市基本医疗保险参保人员如需取消异地备案，可登录“北京医保公共服务平台”，点击“我要办”，选择“跨省异地就医备案取消申报”，点击查询，核实您要取消的异地就医备案信息，点击“提交”即可。通过国家医保服务平台APP、国家异地就医备案小程序等办理的“自助备案”，可在上述渠道自助办理取消备案。

【线下办理】北京市基本医疗保险参保人员如需取消异地备案，可由本人或委托人持信息填写完整的《北京市跨省异地就医备案登记表》到参保区经办机构进行办理。