登革热进入流行季 广东疾控发布相关提醒

人民网北京6月13日电 （记者乔业琼）每年6-10月是登革热的高发流行季，广东疾控提醒大家要注意预防登革热，重点防控场所为建筑工地、城中村、医疗机构、公园、花卉市场、废品收购站等，重点防控地区为珠三角以及粤东、粤西等地。

登革热，是一种由登革病毒引起的、通过媒介伊蚊叮咬传播的急性虫媒传染病。主要症状为突发高热、“三痛”（头痛、眼眶痛、全身肌肉和骨关节痛）、“三红症”（面、颈、胸部潮红）、皮疹（四肢躯干或头面部出现充血性皮疹或点状出血疹）等。

一般情况下，大多数人感染登革热后症状轻或无症状，但少数患者会发展为重症。潜伏期一般为1-14天，多为5-9天。各年龄人群普遍易感。

预防登革热，重要的是防蚊，需做好以下工作：

一是防蚊灭蚊。

隔：出门穿着浅色长袖衣服及长裤。

驱：在外露的皮肤及衣服上涂蚊虫驱避剂。

避：避免在蚊虫出没频繁的时段（上午7-9点和下午4-6点）在树荫、草丛、凉亭等户外阴暗处逗留。

装：家里安装纱门纱窗和使用蚊帐。

灭：适时使用蚊香、电蚊拍、杀虫喷雾剂等进行驱蚊。

换：室内种养水生植物、有鱼缸等，适时在水缸中放养食蚊鱼。登革热流行期间，室内避免种养水生植物，如需种养建议改为沙石种养。

二是清理积水。

封：封盖好水缸、水箱等容水器皿。

填：填平洼坑、废用水塘、水沟、竹洞、树洞等。

疏：疏通沟渠、岸边淤泥和杂草等。

排：排清可能孳生蚊虫的积水，包括房屋前后、花园/阳台/天台、水池/水养植物、饮水机托盘/花盆底托、竹筒/树洞/轮胎、建筑工地和绿化带等积水。

清：各种闲置盆罐、饮料罐、食品盒、玻璃瓶等废弃容器，及时清除丢弃或翻倒过来。

如果过去2周曾在登革热流行的国家或地区逗留过，或自己生活的城市范围内有登革热发生，并且出现发热、肌肉痛、皮疹等症状。请尽快到正规医院就医，向医生说明情况，避免延误病情及造成进一步传播。