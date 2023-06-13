老年人容易出现营养不良？这样吃更健康

人民网北京6月13日电 （记者乔业琼）我国65岁以上老年人口已接近2亿人。老年人作为特殊人群，其身体功能以及对食物消化吸收的能力在逐步减退，针对老年人容易出现营养摄入不足的情况，北京疾控中心微信公众号刊文提出解决措施。

北京疾控中心建议少食多餐，推荐烹饪时增加蔬菜的种类并变换烹饪方式，以此增加老年人蔬菜食用量以及提高蔬菜丰富度，确保老年人蔬菜的食用量达到推荐标准。

由于老年人可能存在牙齿脱落、咀嚼及吞咽困难、消化液分泌减少、吸收能力下降等一种或多种情况。在烹制蔬菜时，建议做到以下几点以降低蔬菜内营养成分的损耗。

一是先洗后切少浸泡。由于蔬菜中的维生素C是水溶性维生素，若切后清洗或浸泡都会导致其从切口部分过多流失。同样切菜也不宜切得过碎，这会导致维生素C在空气中氧化耗损。

二是急火快炒短焯水。为了减少营养素在高温烹饪时的损失，应适当减少蔬菜的加热时间，不过四季豆等蔬菜需要充分加热。

三是以蒸替煮少油腻。煮蔬菜对维生素C的损耗较大，部分蔬菜如西葫芦、胡萝卜在蒸制时耗损量相对较小。β-胡萝卜素（维生素A原）的吸收虽依赖脂肪，但是过量的脂肪会增加老年人消化系统的负担，所以过于油腻或油炸的食品都不宜食用。

四是现做现吃不隔夜。做好的蔬菜建议当餐吃完，因为烹饪完的蔬菜在放置过程中也会有维生素的损耗。不管因为放凉还是隔夜，再度烹饪、加热都会进一步损失维生素，所以蔬菜最好现做现吃，不要隔夜。

北京疾控中心提示，老年人咀嚼及消化能力欠佳或烹饪不易消化的蔬菜时，可以适当切碎、煮烂蔬菜以防止老年人吞咽及消化困难。