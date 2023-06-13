直播预告：刘晓程谈“智慧医院管理新体系”

为弘扬和推广全国各级医疗机构在医院建设和高质量发展中的典型经验和创新举措，使广大人民群众切实感受到医改成效，人民健康推出《院长谈》系列节目，邀请全国各地公立医院院长做客直播间，分享经验做法，共同助力公立医院高质量发展。

6月14日14：00，泰达国际心血管病医院院长刘晓程将做客直播间，围绕智慧医院管理新体系等相关问题进行交流分享。

嘉宾简介

刘晓程，心血管外科专家，主任医师，教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴，现任天津大学泰达国际心血管病医院院长、天津医科大学心血管病临床学院院长，兼任中华医学会常务理事、中国医院协会常务理事、国家心血管病专家委员会委员、哈尔滨市/牡丹江市特聘医疗专家、亚太人工器官学会副会长、美国胸外科学会（AATS）会员、美国胸外科医师会（STS）国际会员及日本东京医科齿科大学客座教授等职务。

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