直播预告：无缘无故皮下出血？警惕免疫性血小板减少症

原发免疫性血小板减少症，是一种复杂的、多种机制共同参与的获得性自身免疫性疾病，是临床最常见的血小板减少性疾病。主要表现为皮肤和黏膜出血，目前尚无根治方法，治疗以对症止血为主。中医是怎样认识这种疾病的？有哪些好的治疗方法？

6月14日15:00，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请中国中医科学院西苑医院血液科全日城主任医师做客直播间，为大家讲解免疫性血小板减少症的治疗方法。

专家介绍：

全日城，中国中医科学院西苑医院血液科主任医师、硕士生导师。担任世界中医药学会联合会血液病专业委员会副秘书长、中华医学会中西整合血液学组委员、中国中西医结合学会血液学分会委员等学术组织职务。

擅长：再生障碍性贫血、骨髓增生异常综合征、血小板减少症、急性白血病等血液科常见病、疑难病的治疗。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。